للتدفئة من برد الشتاء اعملي شوربة الدجاج بالكاري بطعم رائع ومكونات اقتصادية

تعد شوربة الدجاج بالكاري من الاطباق الشهية والمعروفة، فكثير من الأشخاص يقبل على تناول الدجاج بنكهة الكاري مما يعطيها مذاق مميز ورائع، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الشوربة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدجاج والكاري ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الدجاج بالكاري الشهية في المنزل

مكونات عمل شوربة الدجاج بالكاري

تحتوي شوربة الدجاج بالكاري على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كيلو من الدجاج المفروم.

٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة كاري أصفر.

ثوم مهروس.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج.

كوب من مرق الدجاج.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة الدجاج بالكاري الشهية هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الدجاج مع الزنجبيل والملح ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الثوم والكاري مع العجن. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح، ثم نشكلها على هيئة كرات صغيرة ونتركها حتى تجف. ثم نحضر إناء عميق ونضع به الماء والمرق على النار حتى يغلي. بعد ذلك نقوم بإضافة كرات الدجاج إلى السائل الذي به الملح والفلفل، ثم نقوم بتخفيف النار ونتركها على النار لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة تقريباً. ثم وضعها في طبق التقديم ونقوم بتزيينها بالبقدونس المفروم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق شوربة بالدجاج بالكاري لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-