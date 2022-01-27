نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات عمل العجينة الذهبية بدون زيت للمعجنات المختلفة جربيها بدون تفكير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات عمل العجينة الذهبية بدون زيت باستخدام الزبدة، تتميز هذه العجينة بهشاشتها وسهولة تشكيلها ويدخل استخدامها في كثير من الفطائر بحشواتها المختلفة والبيتزا، كما أن تختلف طريقة عمل هذه العجينة لأن يتم عجنها على مرحلتين وفي المرحلة الثانية يتم إضافة الزبدة، ومن المعروف أن معظم الناس تعشق المعجنات بأنواعها المتعددة لأنها تتميز بالطعم اللذيذ بالإضافة إلى سرعة تحضيرها وبساطتها، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرف على جميع مشاهدين موقع ثقفني مكونات عمل العجينة الذهبية بدون زيت وطريقة تنفيذها خطوة بخطوة بدون مواجهة أي صعوبة.

مكونات عمل العجينة الذهبية بدون زيت

تعتبر مكونات عمل العجينة الذهبية بدون زيت من المكونات الاقتصادية التي تكون في إمكانيات معظم الناس فهيا بنا نتعرف عليها بكل بساطة وهي كما يلي:-

ملعقة صغيرة من اللبن السائل.

٢ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

٥ ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.

٢ كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

المرحلة الثانية

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٣ أكواب ونصف من الدقيق.

طريقة تحضير العجينة

تتنوع طرق تحضير العجائن من طريقة إلى أخرى وهذه الطريقة من الطرق الشائعة لأنها تتميز بنجاح عجينتها الهشة وهي كما يلي:-

نضع السكر والخميرة الفورية واللبن السائل والزبدة وقليل من الماء ونقلب حتى يذوب السكر وتتجانس جميع المكونات. ثم ننخل كوبين الدقيق في وعاء آخر ونقلب به الحليب البودرة وملعقة الملح ونضيفهم إلى الخليط السابق بالتدريج. ونقوم أيضاً بوضع الماء ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ثم نتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تخمر. بعد ذلك نقوم بإضافة كمية الدقيق الثانية والزبدة ونعجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة غير ملتصقة باليد. نترك العجينة أيضاً حتى تخمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة أو أكثر ثم نستخدمها بعد مرور المدة. يمكن أن نستخدم هذه العجينة في عمل البيتزا أو الفطيرة المحشية بالفراخ او اللحمة المفرومة وغيرهم من الاستخدامات الأخرى على حسب رغبة كل فرد.

عجينة الفطائر السريعة

تعد عجينة الفطائر السريعة من أكثر الأنواع شيوعاً وتتعدد حشواتها على حسب رغبة كل فرد والآن سوف نعرض لكم مكوناتها القليلة وهي كما يلي:

٥ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

٢ كوب من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

الطريقة

نقوم بنخل الدقيق بالمنخل السلك عدة مرات، ثم نأخذ كوبين منه ونضعها في إناء العجن. ثم نقلب به الخميرة الفورية والسكر وبودرة الحليب وكل مقدار الماء ونقلبهم مع بعض جيداً. بعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نضع كمية الدقيق المتبقية على الخليط السابق بعد أن تمر المدة المحددة. نعجن جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. يتم استخدام العجينة وتشكيلها بعد الإنتهاء من عجنها مباشرة، ونحشوها حسب الرغبة بعد أن نفردها.

عجينة العشر دقائق القطنية

تتكون عجينة العشر دقائق من مجموعة من المكونات الغير مكلفة للغاية سوف نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

٥ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ كوب من الحليب الدافئ.

رشة صغيرة من الملح.

الحشو على حسب الرغبة ( شوكولاتة أو جبنة ).

للوجه

ملعقة كبيرة من الحليب.

صفار بيضة.

رشة من الفانيليا أو الخل.

الطريقة