طريقة عمل بسكوت كعب الغزال بالعجوة وقدميه مع أحلى كوب شاي

بسكوت كعب الغزال بالعجوة ، من أنواع المخبوزات الناعمة الجميلة، التي يتميز بطعمه ونكهته وقوامه الهش الجميل الذي يجذب الناس إليه، ويرغبون في تناوله مع الشاي والقهوة كنوع من أنواع المقبلات اللذيذة، وهو خفيف للغاية ويتميز بحشوة العجوة اللذيذة التي تعطي له طعم ورائحة مختلفة عن المخبوزات الأخرى، وهو سريع التحضير وتستطيع الأمهات يقومون بصنعه في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت كعب الغزال بالعجوة أحلي بسكويت تقدميه بجانب المشروبات الساخنة.

مكونات بسكوت كعب الغزال بالعجوة

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من السمنة.

كوب من السكر البودرة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

كوب من العجوة الجاهزة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت كعب الغزال بالعجوة خطوة بخطوة أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به السكر، والسمنة، والبيض، والفانيليا ونخفق جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بإضافة الحليب ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نقوم بعجن الخليط بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل، ثم نغطي العجين ونتركه حتى يرتاح قليلا قبل التشكيل.

طريقة حشو بسكوت كعب الغزال بالعجوة

سوف نقدم لكم أبسط الخطوات عند حشو البسكويت وهى كالتالي:-