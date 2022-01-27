برتقالة واحدة لعمل أحلي كيكة برتقال مميزة وهشه ولذيذة

كيكة البرتقال السهلة اللذيذة فهي محببة للكثير مننا ،فهي من أنواع الكعكات الشهية و المميزة، حيث تتميز بمذاق مختلف عن باقي الكعكات ،بالإضافة إلي أن البرتقال يتميز بالفوائد الصحية كثيرة ،حيث يحتوي على فيتامين ج بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى الهامة للجسم،لذلك أحضرنا لكم الطريقة الناجحة لعمل أطيب كيكة برتقال.

طريقة عمل كيكة البرتقال

إليكِ طريقة عمل كيكة البرتقال بالمكونات السهلة المتوفرة مع برتقالة واحدة فقط.

مكونات كعكة البرتقال الشهية الهشه

2 كوب دقيق أبيض من الأفضل أن نقوم بنخله جيدا.

عدد برتقالة واحدة نقوم ببشر قشرة البرتقال وعصرها أيضا للحصول علي عصير برتقال.

كوب من السكر أبيض.

4 بيضات في درجة حرارة الغرفة .

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

نصف كوب من زيت الذرة أو 3 ملاعق زبد سايحة.

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو جافة.

رشه ملح.

طريقة عمل كيكة البرتقال الشهية الهشه