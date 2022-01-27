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عمر شويل - جدة برتقالة واحدة لعمل أحلي كيكة برتقال مميزة وهشه ولذيذة - ثقفني
كيكة البرتقال السهلة اللذيذة فهي محببة للكثير مننا ،فهي من أنواع الكعكات الشهية و المميزة، حيث تتميز بمذاق مختلف عن باقي الكعكات ،بالإضافة إلي أن البرتقال يتميز بالفوائد الصحية كثيرة ،حيث يحتوي على فيتامين ج بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى الهامة للجسم،لذلك أحضرنا لكم الطريقة الناجحة لعمل أطيب كيكة برتقال.
طريقة عمل كيكة البرتقال
إليكِ طريقة عمل كيكة البرتقال بالمكونات السهلة المتوفرة مع برتقالة واحدة فقط.
مكونات كعكة البرتقال الشهية الهشه
- 2 كوب دقيق أبيض من الأفضل أن نقوم بنخله جيدا.
- عدد برتقالة واحدة نقوم ببشر قشرة البرتقال وعصرها أيضا للحصول علي عصير برتقال.
- كوب من السكر أبيض.
- 4 بيضات في درجة حرارة الغرفة .
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- نصف كوب من زيت الذرة أو 3 ملاعق زبد سايحة.
- ملعقة صغيرة فانيلا سائلة أو جافة.
- رشه ملح.
طريقة عمل كيكة البرتقال الشهية الهشه
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ونجهز صينية مناسبة، وندهنها بالزبد ونرشها بالدقيق ونتركها جانبًا.
- نقوم بخلط البيض والسكر والزيت جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب السلك ، ثم نقوم بإضافة الفانيليا السائلة أو الجافة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى المزيج مع استمرار الخفق بالمضرب الكهربائي أو السلك الكهربائي.
- عندما يتجانس الخليط جيدا نقوم بإضافة المكونات الجافة وهي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وإكمال ضربهم وخلطهم جيدا بالمضب الكهربائي أو المضرب السلك ليصبح عجين متماسك..
- ضعي الخليط في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة مع تخفيف درجة الحرارة إلى 140 درجة، ويتم تركها حتى ترتفع وتنضج ويتغير لونها.
- أخرجي الكيكة من الفرن بعد اختبار النضج بخلسة أسنان أو سكين جاف حتي يخرج خالي من العجين للتأكد من نضج الكيكة وقدميها بعد أن تبرد.
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