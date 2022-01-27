طريقة عمل سلطة البطاطس في المنزل بطريقة بسيطة

طريقة عمل سلطة البطاطس، تعد سلطة البطاطس إحدى الأطباق الخفيفة اليختار فيها معظم الناس تناولها بسبب محتواها من الفيتامينات والمعادن، وهو مشتق من وجود الخضار كمكون أساسي، ويمكن أن تتقن ربة المنزل إعداد مجموعة متنوعة من السلطات باستخدام مجموعة متنوعة من المكونات؛ لذلك، سنناقش بعض الطرق التي يمكن من خلالها تحضير السلطات في هذا المقال، وخاصة سلطة البطاطس، وكيف يمكن لربة المنزل إتقان هذا النوع من السلطة وتحضيره بعدة طرق بسيطة.

طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز

المكونات:

ثلاث حبات بطاطس مسلوقة

خمس فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة مايونيز، رش الملح

عصير ليمون.

حسب الرغبة، نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض

طريقة التحضير:

اسلقي البطاطس قليلاً وقشريها وضعيها في خلاط كهربائي.

يُفرم الثوم ناعماً ويُمزج مع الليمون والمايونيز والملح والفلفل الأسود في الخلاط.

رتب السلطة في طبق التقديم وزينها بالبقدونس والنعناع.

سلطة البطاطس والخضار

المكونات:

ثلاث فصوص ثوم

الفلفل الأخضر أو ​​الأحمر.

مكعب مرق الخضار.

3 ملاعق كبيرة خل.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ.

نصف ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا.

ثلاث حبات بطاطس كبيرة.

طريقة التحضير

اسلقي البطاطس في ماء مملح.

بعد سلق البطاطس، قشريها وقطعيها إلى شرائح رفيعة مستديرة. ضعهم في وعاء.

يجب تقطيع الفلفل والبصل إلى قطع صغيرة رفيعة.

تحضير الثوم عن طريق تقطيعه ناعما ووضعه في وعاء.

في كوب من الماء الفاتر، ذوبي مكعب الخضار وأضيفيه إلى البطاطس المقطعة.

في وعاء من البطاطس المفرومة، أضيفي مكعب الخضار والمكونات التالية: الملح والفلفل والخل والزيت وكوب من الماء الفاتر والخضروات المفرومة.

في وعاء كبير، اخلطي جميع المكونات جيدًا واتركيها جانبًا لمدة خمس دقائق، ثم اخلطيها مرة أخرى وقدميها على الفور في طبق التقديم.

سلطة البطاطس والجرجير

المكونات:

300 غم من البطاطس المسلوقة، مقشرة ومقطعة إلى شرائح صغيرة

جرجير فيبريو

نقطع البصل الأخضر إلى دوائر.

طماطم مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة.

100 جرام جبنة موزاريلا مقطعة إلى مكعبات

مكونات الصلصة

2 ملعقة كبيرة خل

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

رش الملح

رشة فلفل أسود مطحون طازجًا.

تُزين بالصنوبر المحمص.

طريقة التحضير