طريقة عمل نجرسكو الدجاج الخطيرة أحلي من المطاعم وسر الصوص اللذيذ

طريقة عمل نجرسكو الدجاج الخطيرة هي وجبة متكاملة لا تحتاج بجانبها إلي أطباق، حيث أن طبق اليوم يحتوي على الدجاج و المكرونة والبشاميل وأيضاً الخضار سنتعلم طريقة تحضيرها باحتراف ولأ أفخم المطاعم، حيث يعتبر النجرسكو وصفة إيطالية متميزة لما تشمله عناصر غذائية عالية، كما أنها محببة للاطفال والكبار لما تشتمل عليه من صوص البشاميل، ولكن هناك سيدات لا تعرف عمله، وخصوصاً حديثي الزواج لذا سنحرص علي تقديمه بطريقة سهلة ومفصلة خطوة بخطوة.

طريقة عمل نجرسكو الدجاج

أولاً المكرونة

في إناء على النار نضع ماء ونتركه يغلي مع معلقة كبيرة ملح، وبعد الغليان نقوم بوضع المكرونة الاسباجيتي حتى تتسلق نص سلق.

نصفي المكرونة ونغسلها بماء بارد ،حتى نوقف عملية نضجها وحتي لا تلتصق ببعض.

الدجاج

نحتاج لصدرين ونقوم بتقطيع الدجاج إلي شرائح مثل الشاورما ثم نقوم بتتبيله بالتوابل الآتية

١/٢ معلقة صغيرة من

١/٢ معلقة صغيرة من البابريكا

الفلفل الأسود

الملح

روز ماري

ملعقة زيت

٢فص ثوم

نضع كل التوابل علي الدجاج ونتركها في الثلاجة لمدة ساعتين

الخضار متقطع

مشروم بصل

فلفل ألوان

زيتون

فلفل حار

جبنة موتزاريلا للوجه

طريقة تحضير الدجاج بالخضار

نضع طاسة علي النار ونضيف الدجاج ونشوحها علي الجانبين ثم نضيف الخضار المتقطع كله (المشروم والبصل والفلفل الألوان لو موجود جزر) ونتركها حتي يدبلوا مع بعض ويستوي. لعمل صوص البشاميل

٥ ملاعق دقيق

٥ ملاعق كبيرة زبدة أو زيت علي زبدة

٦ كوب حليب أي ما يعادل لتر ونص

قشطة أو جبنة كريمي لتعطي دسمة

توابل (رشة جوزة الطيب وقرنفل مطحون وورق الغار)

ملح وفلفل أسود طريقة عمل البشاميل

نضع إناء علي النار ونضيف الزبدة والدقيق حتي يمتزجوا ، ثم نضيف اللبن بالتدريج ونقلب بالمضرب اليدوي باستمرار، حتي نحصل علي القوام المطلوبونضيف القشطة أو الجبنة الكريمي مع التقليب المستمر، ونضيف المنكهات آخر حاجة ونظبط الملح بيكون سمكه خفيف شويه

. تحضير الصينية تكون مستطيلة ونمسحها بالزيت .

نضع في قاع الصينية طبقة خفيفة من البشاميل.

نضع نصف كمية المكرونة المسلوقة، ثم نضيف طبقة بشاميل أخري نغطي بيها كل الصينية، ونضع طبقة الدجاج بالخضار ثم نضيف الزيتون ، ومن الممكن أن نضع رشة جبنة موتزاريلا، ونوزعها جيداً في كل الصينية.

تحضير الصينية

نحضر صينية مستطيلة ونمسحها بالزيت .

نضع في قاع الصينية طبقة خفيفة من البشاميل.

نضع نصف كمية المكرونة المسلوقة، ثم نضيف طبقة بشاميل أخري نغطي بيها كل الصينية، ونضع طبقة الدجاج بالخضار ثم نضيف الزيتون ، ومن الممكن أن نضع رشة جبنة موتزاريلا، ونوزعها جيداً في كل الصينية.

نضع بقية المكرونة كطبقة ثم نضيف طبقة البشاميل الأخيرة، ولمن يرغب يمكن إضافة جبنة موتزاريلا علي الوش، وندخلها الفرن علي درجة حرارة ٢٠٠ لمده نصف ساعة، نفتح الشوايه في آخر خمس دقائق.