طريقة عمل أم علي بالكرواسون والمكسرات حاجة فخمة

أم علي بالكرواسون والمكسرات بطعم مميز وشهي في الأصل وصفة عربية تقليدية من صنع المطبخ المصري ثم انتشرت في جميع البلدان لطعمها اللذيذ عدا أنها وصفة سهلة الأعداد في الأساس تتكون أم علي من رقائق العجين المصنوع بطريقة معينة والحليب المكسرات المختلفة لا تستغرق وقت كبير في أعدادها في العادة تقدم ساخنة سوف نقوم اليوم بتحضير وصفة أم علي بالكرواسون والمكسرات و مزيج من الحليب و قطع الكرواسون مع المكسرات وكريمه الخفق.

مقادير أم علي بالكرواسون والمكسرات

نحضر8 قطع كرواسون مقطعة أجزاء صغيرة.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة زبيب.

ثلاث ملاعق كبيرة من مبشور جوز الهند الجاف.

نحضر ثلاث ملاعق كبيرة طعام لوز محمص.

علبة حليب مكثف محلى.

3 ملاعق كبيرة فستق.

ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.

عدد 4 أكواب ماء.

1 عبود كريمة خفق.

خطوات تحضير أم علي بالكرواسون والمكسرات

يكثر من تحضير أم على في فصل الشتاء وشهر رمضان الكريم لأنها وصفة مغذية ومشبعة تعمل على تدفئة الجسم كما ينصح بتناولها في شهر رمضان لأنها تعطي الجسم العديد من المغذيات المطلوبة بعد صيام يوم طويل.

نحضر صنية مناسبة ونضع فيها قطع الكرواسون المقطع مع الزبيب وباقي المكسرات وتقلب المكونات مع بعضها. يجهز وعاء اخر ونضع فيه الحليب المكثف المحلى مضاف عليه الفانيليا والماء. وبعد يرفع على النار حتى تغلى المكونات مع بعضها ثم ترفع من على النار. انزلي بالخليط المغلي مباشره فوق قطع الكرواسون والمكسرات واتركيه جانبا لمده خمس دقائق حتى تتشرب قطع الكرواسون أكبر كمية من السائل المغلي. أسكبي كريمة الخفق بعد خلطها جيدا داخل كيس تزيين الحلويات ثم نضعها فوق المزيج السابق تحضيره. ثم ندخل أم على فرن محمى متوسط الحرارة على درجة حرارة 200 مع استخدام الشواية ويترك لمدة خمس دقائق أو حتى يصبح الوجه لونه ذهبيا.

للعلم ….

يمكن عمل أم علي بأكثر من طريقة يوجد أم على بالتوست أم علي بالكورن و أم علي بالبف باستري وأم علي برقائق الجلاش.

زيني طبق أم علي بالمكسرات حسب الرغبة ويقدم بصحة وهناء.