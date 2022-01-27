طريقة عمل سلطة البطاطس المهروسة في المنزل بمكونات بسيطة

سلطة البطاطس المهروسة يمكن الآن تحضيره في المنزل وتقديمه على المائدة للحصول على ألذ مذاق، البطاطس المهروسة بالثوم والبقدونس هي مقبلات لذيذة لا تبدو جيدة على المائدة فحسب، بل توفر أيضًا مزايا صحية نظرًا لتنوع العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، فضلاً عن سهولة تحضيرها ونكهتها المميزة.

سلطة البطاطس المهروسة

مكونات:

ثلاث حبات بطاطس.

زيت نباتي 4 ملاعق كبيرة.

كزبرة نصف حفنة

4 فصوص ثوم

4 فلفل أحمر حار

1 ملعقة كبيرة زبدة

قليل من الملح.

التحضير:

تقطع البطاطس المقشرة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

يجب غسل الكزبرة جيدًا وتقطيعها جيدًا.

يُهرس الثوم جيدًا ثم يُقطع الفلفل الحار جيدًا.

في قدر على نار عالية، اقلي البطاطس بالزيت حتى تصبح بنية اللون.

انقلي البطاطس إلى منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

في قدر على نار متوسطة، اخلطي الثوم والكزبرة والفلفل الأحمر في الزبدة وقلبي جيداً. أضيفي البطاطس وقلبي جيداً حتى تمتزج.

طريقة عمل البطاطس المهروسة التقليدية

5 مكعبات بطاطس

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

1 ملعقة صغيرة حليب

2 ملعقة كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة كريم ألباني

التحضير:

ضعي البطاطس في قدر من الماء على النار وتبليها بنصف ملعقة صغيرة من الملح.

دع القدر يغلي والبطاطس حتى تنضج.

في قدر على نار متوسطة، اخلطي الزبدة والكريمة وقلبي حتى تذوب.

تضاف البطاطا المقشرة والمهروسة إلى خليط الزبدة.

يضاف الحليب إلى البطاطس المهروسة ويقلب الخليط حتى يتماسك القوام.

يُمزج الملح والفلفل الأسود في الخليط السابق.

املئي نصف طبق التقديم بالخليط وقدميه برضا وشفاء.

بطاطس مهروسة مع الزبادي

المكونات:

خمس حبات بطاطس.

350 جرام زبادي.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون حديثًا.

1 ملعقة صغيرة كمون

بقدونس مفروم للتزيين.

التحضير:

توضع البطاطس في قدر من الماء على نار متوسطة وتغلي حتى تنضج.

قشروا البطاطس واهرسيها جيداً.

يُمزج الزبادي والملح والفلفل الأسود والكمون مع البطاطس.

تُمزج المكونات معًا ثم تُنقل إلى طبق التقديم.

مزين بأغصان البقدونس.

هذا وتعد سلطة البطاطس المهروسة واحدة من البطاطس الرائعة والتي يعشقها الكثيرون كون البطاطس المهروسة واحدة من البطاطس الرائعة والجميلة في المذاق.