نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأقل التكاليف”.. طريقة عمل برجر اللحم بالبيت مثل المطاعم بمذاق شهي وفي أسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرجر هو واحد من أشهى وأبرز الأكلات التي لا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيره، حيث يعشقه الكبار والصغار أيضًا ويحتوي على مكونات مُتاحة في أي منزل دون الحاجة لشراءه من المطاعم لضمان جودة المكونات، ولكن لابد من إضافات التوابل المختلفة على حسب الرغبة لكي تُضفي عليه المذاق الطيب، لذا جاءنا لكم اليوم لكي نوضح لكم طريقة عمل برجر اللحم بالبيت.

طريقة عمل برجر اللحم بالبيت

لكي تخصلين على برجر اللحم بالبيت مثل المطاعم وفي أسرع وقت ودون مجهود وبأقل تكاليف مُمكنه لابد من اتباع بعض الطريقة التي جاءت على النحو التالي:

مكونات برجر اللحم بالبيت

كيلو فقط من اللحم المفروم.

حبتان من البصل المفروم.

القليل من الثوم المفروم.

كوب ونصف من البقسماط.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

بيضتان.

طريقة تحضير وعمل برجر اللحم بالبيت

نبدأ أولاً بفرم اللحم جيدًا ثم نضيف إليه البصل المفروم بشكل جيد.

نمزج اللحم مع البصل ثم نضيف إليه البقسماط، والفلفل الأسود والملح.

نقلب الخليط السابق جيدًا ثم نضيف البيض المخفوق ونستمر في الخلط.

نضع المكونات في كيس بلاستيك ثم نضعه في الثلاجة ويترك لمدة ثلاث ساعات.

نخرج بعد ذلك الكيس ثم نفرد العجينة ونبدأ في تشكيل دوائر البرجر.

بعد تشكيها نضعها في الثلاجة ولكن كل قطعة نضع بينهم كيس بلاستيكي لكي يتم الفصل بينهم.

بعد مرور ساعة أو أكثر نخرج البرجر من الثلاجة ثم نضع مقلاة على النار.

نضيف الزيت ويترك حتى يسخن ثم نبدأ بقلي حبات البرجر ونكرر حتى ننتهي من الكمية.

أو يُمكنك وضع البرجر على الجريل في حالة الرغبة في ذلك.

نُقدم البرجر مع الخبز الخاص به أو على حسب الرغبة.

أسرار نجاح البرجر

هناك بعض الأسرار إذا تم اتباعها سوف تحصلين على مذاق لا مثيل له وهي:

ضرورة إضافة الدهن إلى اللحم ولكن بكمية محدودة.

يشترط أن يتم فرم اللحم جيدًا ولابد من وضعه في الثلاجة أولاً.

ينبغي عليك وضع الكثير من التوابل المختلفة للحصول على مذاق شهي.

يلزم وضع البرجر بعد تشكيله في الثلاجة لكي لا يتفتت في الزيت.

لابد من ترك الزيت حتى يسخن حتى لا يتفتت البرجر.

أسرار نجاح البرجر في البيت

تبقى واحدة من أهم أسرار نجاح تجربة طريقة عمل برجر اللحم بالبيت هي استخدام مكونات عالية الجودة وخاصة فيما يتعلق باللحمة البلدي وكذلك الجنبة وهذا بجانب ضرورة اختيار “عيش طازج” بالإضافة إلى انتقاء مجموعة من “الصوص” المميزة والتي تساعد على إعطاء طعم أفضل للبرجر بعد التسوية كما يحدث في المحال التجارية والمطاعم الشهيرة.

الجدير بالذكر بإن هناك العديد من المطاعم التي تقدم وجبة “البرجر باللحم أو بالدواجن” بأسعار تصل لأكثر من 80 جنيه و100 جنيه مصري أي ما يعادل 6 دولار أمريكي وهو رقم يعادل تقريبًا سعر كيلو اللحمة الذي يصل لنحو 120 جنيه مصري أي 7 دولار، ولذا فإن طريقة صناعة البرجر باللحم في البيت تعد طريقة موفرة للغاية وستمكن ربة المنزل من صناعة كمية كبيرة بأقل التكاليف الممكنة.