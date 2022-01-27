نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة الناقلة لمتابعة مباراة السعودية وعمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وعمان مطلوبة لدي العديد من الأشخاص ، حيث أن قناة Scc Sports، هي من أحدث القنوات الرياضية السعودية التي بدأت البث في الأشهر القليلة الماضية، لقد تمكنت من الحصول على حقوق بث عدد من المباريات الرئيسية حتى هذه اللحظة، لديها عدد كبير من المتابعين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي ككل، بسبب شبكتها الواسعة من القنوات، والتي تشمل القنوات المفتوحة والمشفرة، من خلال تسليط الضوء على أهم المباريات وأحداث كرة القدم التي تحظى بالكثير من الاهتمام ، مثل مباريات كأس السوبر الاسبانية، سنوضح لك كيفية استقبال تردد قناة Ssc.

تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة

تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة هي المالك الحصري لحقوق كرة القدم في السعودية، وتبث أهم مباريات كرة القدم، مع بداياته في إذاعة وبث المباريات من الدوري السعودي، والكأس كما أنه الآن يبث الآن عدة بطولات كبرى، منها كأس العالم وكأس العرب، لأنه يوفر للمشاهدين فرصة مشاهدة تجربة مشاهدة مجانية وعالية الجودة ويمكن الوصول إليها، لا سيما عند مشاهدة مثل هذه التطابقات منذ إطلاق القناة في نهاية العام السابق.

تردد قناة ssc الرياضية المفتوحة

منذ أن بداية العام الماضي فقد جمعت قناة ssc عددًا كبيرًا من المشاهدات في فترة زمنية قصيرة، وقد آن الأوان عرض كافة التطورات الرياضية سواء المحلية أو العالمية للتنافس مع القنوات الرياضية الأخرى ذات التاريخ الطويل.

استقبال تردد قناة ssc على التلفاز:

تردد قناة ssc الرياضية يمكن ضبطه بسهولة علي جهاز الاستقبال ويتم ضبطه علي القمر المصري النايل سات

اختر القمر من القائمة.

بعد ذلك حدد التردد المطلوب استخدامه وهو 12418.

ثم انتقل إلى الأمثلة التالية لملء بقية التفاصيل، مثل الاتجاه الأفقي للتردد ومعدل الترميز 27500

القنوات الناقلة مباراة السعودية وعمان اليوم

استفسر المشجعون عن موعد المباراة السعودية العمانية وكذلك القنوات المشغلة، وشرحنا تاريخ المباراة وكذلك قنوات المشغل، وستقوم قناة SSC الرياضية السعودية بث الحدث على شاشتها للمشاهدين في المملكة العربية السعودية، فيما ستقوم منصة شاهد ببث المباراة أيضًا.

موعد مباراة السعودية وعمان

تقام مباراة السعودية وعمان في الجولة السابعة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2022 برصيد 16 نقطة يتصدر المنتخب السعودي مجموعته، ولم يخسر الأخضر حتى الآن في هذه البطولة ، حيث فاز بخمس مباريات وخسر واحدة، لكن المنتخب العماني يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد سبع نقاط حصل عليها من انتصارين وهزيمة واحدة في ست مباريات منها ثلاث خسائر.

وستبدأ صافرة مباراة اليوم في الساعة 20:15 بتوقيت السعودية ، 9:15 بتوقيت السعودية في عمان.

ننشر لكم تشكيل منتخب السعودية حيث اختار المدرب الفرنسي التشكيل الذي سيكون كالتالي:

يلعب في حراسة المرمى: محمد العويس

ثم يلعب مركز خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي –عبدالإله العمري – سلطان الغنام

يلعب في خط الوسط: محمد كنو ــ عبدالإله المالكي ــ سامي النجعي

يلعب في خط الهجوم: فهد المولد ــ سالم الدوسري ــ فراس البريكان