نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون سويت.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر الزائد بالفازلين على البشرة من أهم الوصفات التي من الممكن أن يتم استعمالها على البشرة وبطريقة سهلة من الممكن أن يتم التحضير للخليط وتطبيقه لإزالة الشعر تماما من سطح الجلد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في تركيب الخليط، مع بيان أهم الخطوات التي تساعد في عمل وصفة الفازلين المميزة، والتي تعد أهم الخلطات الطبيعية والتي لها دور في إعطاء أفضل ملمس للجلد والتخلص تماما من الشعر الزائد بدون أي آثار سلبية على البشرة.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

من الممكن لكل سيدة أن تقبل على تحضير وتطبيق تلك الخلطة من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة تعطي الجلد أفضل لون وأفضل ملمس حيث تعد التركيبة متعددة الأغراض ومن الممكن أن تستخدم علاوة على إزالة الشعر في التبييض للجلد تماما وإزالة شحوب البشرة، وفيما يأتي مكونات الوصفة وطريقة التحضير.

مكونات وصفة الفازلين

من الممكن أن يزال الشعر تماما من البشرة من خلال المزج ما بين كل المكونات التالية:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من مكون الخل الأبيض.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من بودرة الترمس.

ملعقة من بودرة الحمص.

ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة إعداد الفازلين لإزالة الشعر الزائد

من الممكن أن يزال الشعر تماما من سطح الجلد وهذا عن طريق عمل الخلطة الطبيعية من مكون الفازلين الطبيعي الممتلك للعديد من الخصائص والتي من اهمها ترطيب الجلد مع المساعدة في نزع الشعر بشكل يسير بعد خلطه مع بقية المكونات، ومع التقليب لكل المكونات نحصل على خليط الفازلين سهل التطبيق على الجلد.

تطبيق الخليط على البشرة

من الممكن أن يتم تطبيق الخليط من الفازلين على البشرة للاستمتاع بأفضل ملمس للبشرة وتطبيق الخليط يكون بوضع طبقة رقيقة من خليط الفازلين على الشعر للتخلص تماما من تواجد الشعر ومدة التطبيق تكون ربع ساعة ثم غسل البشرة بالماء الفاتر بعد التطبيق تكرر الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة فعالة.