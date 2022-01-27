بمكونات من البيت حضري 30 قطعة من الاكلير الهش بكوب دقيق فقط

إشتهرت حلوى الإكلير الفرنسية بطعمها الرائع وهى خفيفة وسهلة وسريعة الإعداد، فهى هشة وناعمة واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل الإكلير الفرنسية ببعض الخطوات وصفة الإكلير بالدايت ووصفة الإكلير بالشوكولاتة.

طريقة عمل الإكلير بالشوكولاتة

المقادير:

كأس الإ ربع من الدقيق المنخول.

كأس كبير من الشوكولاتة المذابة.

ربع كأس كبير من الزبدة المدابة.

كأس الإ ربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

رشة قليلة من الملح.

خطوات تحضير الإكلير

في وعاء نضع كل من الزبدة والسكر ورشة الملح ونتركه حتى يغلى ثم يرفع الوعاء. ثم نضيف الدقيق ونحركه جيدا حتى تدخل كمية كبيرة من الهواء في العجينة. بعد ذلك نضع العجين على جانب حتى يبرد. نضيف البيض تدريجيا للعجينة ونقلبها حتى يختفى البيض، حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة. نضع العجينة في كيس حلوانى، ثم نقوم بتشكيل الإكلير في صينية مجهزة بورقة الزبدة. نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية. ثم ندخل الصينية لمدة عشرين دقيقة.، ثم نزينه بالشكولاتة المذابة وبالتالى نضع الإكلير في طبق التقديم.

طريقة عمل الإكلير الدايت

المقادير:

كأس واحد من الدقيق المنخول.

كأس واحد من الماء.

معلقة صغيرة من الباكنبودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

أربع بيضات.

كريمة بدون دسم.

٣ ملاعق من الزيت النباتية.

شكولاتة دايت.

خطوات عمل الإكلير الدايت

نضع الدقيق والزيت والماء في إناء على النار حتى يغلى مع التحريك المستمر. عندما يبرد الخليط نضيف البيض والفانيليا والباكنبودر ونقوم بتقلبهم مع بعض جيدا. ثم نضع العجينة في كيس حلوانى ونشكل الإكلير. أدخلى الإكلير في الفرن حتى ينضج. وبعد ذلك نحشي الإكلير بالكريمة ثم نزينها بالشوكولاتة.

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