أطيب تتبيله لسمك السلمون المشوي في الفرن و أرز السمك البنى

إليكم تتبيله سمك السلمون المشوي يتميز سمك السلمون بانه من وأشهي الأكلات البحرية وأكثرها قيمة غذائية للجسم إذا انه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون الغير مشبعة والاوميجا 3، كما يتميز طبق السلمون بأنه وجبة رئيسية متكاملة طريقة تحضير تتبيله السمك السلمون المشوي سهلة للغاية حيث يمكن أعدادها للاستمتاع بالفوائد والقيمة الغذائية لهذا السمك الصحي يمكن أعدادها مرة على الأقل في الأسبوع من خلال هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة تتبيل عمل سمك السلمون المشوي.

مقادير تتبيله السلمون المشوي

واحد وربع رطل من سمك السلمون.

عصير عدد اثنين لمونه.

ثلاث فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة مذابة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ربع صغيرة أورانوس.

فلفل احمر بمقدار ربع.

طريقة التحضير

أولا نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 375 درجه ثم نجهز ورقه ألومنيوم كبيره حتى نغطي بها السمك في الفرن. في وعاء صغير نضع عصير الليمون و عليه الثوم والزبدة ونقلب المكونات مع بعضها للغايه. ثم نضع سمك السلمون على ورقة الالمونيوم ونسكب مزيج الزبدة عليه ونتبل بالملح والفلفل الأسود والاوريغانو والفلفل الحلو الأحمر. نلف أطراف ورقة الألومنيوم حتى تغطي سمك السلمون تماما لكي لا تتسرب الصلصة. ثم نضع سمك السلمون المتبل في الفرن الساخن مسبقا لمدة 20 إلى 25 دقيقة. بعد ذلك نفتح ورقه الألومنيوم حتى يتم شوي وجه السمك ويكتسب لونه الذهبي لمدة دقيقتين أضافيتين. نأخذ سمك السلمون المشوي من الفرن ويتم تزيينه بمفروم البقدونس الأخضر الطازج ثم تقدمة مع الخضار أو السلطة.

مكونات عمل أرز السمك البنى

كوب و نصف من الأرز المصري منقي ومغسول ومصفى من الماء.

2 كوب من الماء.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من تتبيله السمك.

فلفل رومي كمون ثوم ملح ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة فلفل اسود مطحون.

طريقة تحضير أرز السمك البني