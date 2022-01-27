طريقة عمل خبز التميس السعودى اللذيذ العادى والبسكوت على الطريقة الافغانية بطريقة مميزة

يعتبر خبز التميس من انواع الخبز السعودى المميز واللذيذ, ويمتاز خبز التميس انة من افضل انواع الخبز فى المملكة العربية السعودية و عليه اقبال كبير من مختلف الأعمار والجنسيات. وهو من الأنواع الخفيفة والمميزة بالطعم الرائع والشهى. بالاضافة الى القيمة الغذائية العالية التى يحتوى عليها خبز التميس نظرا الى المكونات التى تدخل فى طريقة عمله. وترغب الكثير من السيدات وربات البيوت فى معرفة طريقة عمل خبز التميس السعودى فى المنزل. وسوف نوضح افضل طرق عمل خبز التميس السعودى على الطريقة الافغانية المميزة فى الخطوات التالية.

طريقة عمل التميس السعودى بالطريقة الافغانيه

تعتبر وصفة خبز التميس من الوصفات البسيطة والسهلة التحضير ويمكن تحضيرها فى المنزل بكل يسر ودون تعب أو مجهود ولكن يجب اتباع الخطوات اللازمة وكذلك المقادير المستخدمة وسوف تحصلين على خبز التميس الشهى.

المكونات والمقادير اللازمة لعمل خبز التميس السعودى

اربع اكواب من الدقيق.

ثم ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الخميرة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقتان من السمن.

سمسم لتزيين الوجه.

خطوات وطريقة عمل خبز التميس

يتم وضع الدقيق والملح والسكر والخميرة فى وعاء مع تقليبهم جيدا ثم اضافة السمنة وتقليب المكونات جيدا.

اضافة الماء الدافئ الى الخليط وتعجن المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يتم تغطية العجين ويترك لمدة ساعة ثم يقسم العجين الى اربع قطع متساوية على شكل كرات ويترك ربع ساعة.

تسخين الفرن على درجة حرارة عالية على 200 درجة مئوية وإحضار صينية الفرن وندهنها بقليل من الزيت او السمنة مع رشة من الدقيق.

ثم يتم فرد العجينة على شكل أقراص كبيرة فى صينية الفرن بسمك نصف سم وتترك عشر دقائق ثم بواسطة شوكة يتم عمل فتحات فى عجينة التميس .

بعد ذلك ندهن الوجة بقليل من الزبدة او السمن ونرش السمسم ثم توضع فى الفرن.

وتترك لمدة من خمسة عشر إلى عشرين دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون الاحمر.

نخرج خبز التميس من الفرن ويقدم بعد ذلك بجانب الوجبات التى ترغبى فيها ويمكن تقديمة بجانب الجبنة او الفول فى وجبة الافطار.

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