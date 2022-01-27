طريقة عمل شوربة العدس في المنزل بأسهل الطرق وبدون مكلفات تماماً، شوربة العدس من الأكلات المهمة التي يتم تحضيرها جميع في اي منزل، فهي من الأكلات المهمة ودائما ما تقوم جميع السيدات بعملها لأنها من الأكلات التي تحتوي علي الكثير من الفوائد، ومن خلال مقالنا سوف نوضح أسهل طريقة لعمل شوربة العدس في المنزل.

مكونات عمل شوربة العدس في المنزل

يتم عمل شوربة العدس في المنزل بأسهل الطرق وبمكونات بسيطة ومتوفره في جميع المنازل، تعد شوربة العدس من الأكلات الشعبية المهمة، والتي تقوم بعملها جميع السيدات دائما لأنها من الأكلات المفيدة والشتوية الدافئة ولا تطلب للكثير من المكونات، وتصنع بأقل وقت ولا تحتاج الي الجهد، وسوف نوضح جميع المكونات التي تطلبها عمل شوربة العدس.

مكونات عمل شوربة العدس:

احضري كوب ونصف من العدس. ثمانية أكواب من الماء الفاتر. حبة بصلة وقومي بفرمها. حبة من الجزر المفرومة. اربع فصوص من الثوم المهروس. اثنين ملعقة من صلصة الطماطم. احضري ملعقة صغيرة من الكمون. نصف ملعقة من الملح الأبيض.

خطوات تحضير شوربة العدس في المنزل

يتم تحضير شوربة العدس في المنزل بأسهل الطرق، ولان شوربة العدس من اهم الأكلات في كل منزل لدي جميع السيدات، سوف نوضح افضل طريقة لعمل شوربة العدس في المنزل، لان بعض السيدات لا تعلم طريقة تحضيرها بطريقة ناجحة وبطعم جيد ولذيذ، والتي سوف نوضح من خلال الفقرة هذه افضل طريقة لعمل شوربة العدس في المنزل بأسهل الطرق وبدون وقت ولا مجهود.