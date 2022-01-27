طريقة عمل بليلة الحليب الساخن للتدفئة من برد الشتاء وعمل بليلة للرضع

بليلة الحليب الساخن من الحلويات المفضل تناولها في فصل الشتاء لتعدد فوائدها لأنها مفيدة جدا لتقوية الجسم من حيث تقوية جهاز المناعة وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء كما تساعد بليلة الحليب الساخن على الحماية من الإصابة بالفيروسات التي تكثر في فصل الشتاء لذلك نقدم لكم طريقة عمل البليلة بالحليب.

طريقة عمل بليلة الحليب الساخن ومكوناتها

قمح مسلوق نصف سلقه.

مقدار من السكر حسب الرغبة.

مقدار من اللبن.

كمية من المكسرات المشكلة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

قرفه عيدان.

خطوات تحضير البليلة بالحليب

أولا يتم سلق البليلة نصف سلقه بالماء فقط ثم تصفى وتترك جانبا حتى تبرد. في وعاء نسخن اللبن ثم يضاف إليه السكر و عود القرفة والقليل من الفانيليا. ثم توضع البليلة إلى الحليب ثم تترك فيه لتكتمل النضج وتقدم ساخنة.

طريقة عمل بليلة الرضع و مكوناتها

المكونات الأساسية من:( قمح وماء ونصف برتقالة).

طريقة تحضير بليلة الرضع

نبدأ في غسل القمح جيد.

ثم يوضع القمح في وعاء ويرفع على النار حتى يستوي تماما.

وبعد يضرب في الخلاط الكهربائي مع عصير البرتقال ويقدم للطفل وصحة وهناء.

مكونات بليلة اللبن والنشا

كوب ونصف من حبوب القمح.

1 كوب من السكر.

1 كوب من جوز الهند.

نصف كوب من القشطه.

اربع أكواب ونصف من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة كل من :(النشا والفانيليا).

للتزيين:

عسل نحل و مكسرات لتزيين سطح البليلة حسب الرغبة.

طريقة عمل بليلة اللبن والنشا

تنقع حبوب القمح لمدة لا تقل عن 10 ساعات من أجل أن تفتح جميع حبات القمح. ثم توضع حبوب القمح في وعاء على النار وتترك حتى تغلى بعض من الوقت حتى تنضج الحبوب جيدا و تمتص الماء. يضاف عليها السكر ويحرك قليلا ثم يغطى الوعاء ويترك على نار هادئه لبعض من الوقت القليل. ثم يسكب الحليب السائل بعد إضافة ملعقتين نشا إليه ونقلب النشا مع الحليب جيدا ويوضع على السكر وحبوب القمح. تضاف الفانيليا وكوب من جوز الهند ونقلب المكونات بشكل جيد حتى لا تلتصق بقاع الوعاء. وبعد غليان المكونات على نار هادئة ترفع من على النار ثم نضيف إليها كوب من القشطه حتى تذوب القشطه من حرارة البليلة و تتجانس مع باقي المكونات. ثم تسكب البليلة في أكواب التقديم وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة و تقدم بعد رش العسل والمكسرات وجوز الهند المبشور عليها وهذا حسب الرغبة.

فوائد تناول البليلة بالحليب