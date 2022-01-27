نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصير غني بالمغنيسيوم والزنك والأوميغا 3 يكافح التوتر والأرق، يغنيك عن شراء المكملات الغذائية في المقال التالي
عصير طبيعي صحي وغني بالمغنيسيوم والزنك والفوسفور يحافظ على صحتك دون شراء مكملات غذائية. صحة الإنسان هي أهم حاجة في حياته يجب على الإنسان أن يهتم بصحته أولاً حفاظاً عليها فتناول المواد الطبيعية من أهم الأمور للحفاظ على صحة الإنسان، على عكس المواد المصنعة أو الغنية بالمواد الحافظة الضارة يوجد عصير طبيعي غني بالمغنيسيوم والعديد من العناصر الأخرى المفيدة للجسم وفي الأسطر القليلة القادمة سأشرح هذا المشروب بالتفصيل.
طريقة عمل عصير المغنيسيوم
قبل أيام قليلة انتشر موضوع مهم للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي وجذب الكثير من الناس وهو عصير المغنيسيوم وقد تفاجأ البعض بهذا الموضوع وذهبوا إلى محركات البحث للبحث واليكم في السطور القادمة طريقة عمل عصير المغنيسيوم:
- لوز مقدار 10 جرام.
- بذور القرع مقدار 10 جرام.
- سمسم مقدار 20 جرام.
- موزة من الحجم المتوسط يعادل وزنها 150 جرام.
- مقدار 3 أو 4 حبات من التمر.
- كوب من الماء كبير الحجم يعادل وزنه ربع لتر.
طريقة التحضير: نقوم بطحن اللوز مع بذور القرع بعد تقشيرها والسمسم ومن الأفضل أن تكون هذه البذور نيئه وتطحن جيدا حتي تصبح بودر، وفي الخلاط نضع الموزة والتمر ونضيف اليهم بودة البزذور المطحونة ثم نضيف الماء ويضرب جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح عصير متجانس.
القيمة الغذائية في عصيرالمغينسيوم
- يحتوى هذا العصير على مجموعة جيدة جدًا من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم والتي تمده بالقيمة الغذائية اللازمة له، وإليكم القيمة الغذائية لهذا المشروب:
- يحتاج الجسم كل يوم مقدار 370 ملي جرام من المغنسيوم ويوجد في هذا المشروب 250جرام حوالي أكثر من نصف ما يحتاج إليه الجسم.
- يوجد به 392 مليجرام من الفوسفور ويحتاج الجسم في اليوم إلى 702 ملغ.
- يوجد به 3.7 ملغ من عنصر الزنك و يحتاج الجسم يوميا 10 ملغ.
- يحتوى على 3.4 ملغ ويحتاج الجسم يومياً 12.5 ملغ.
- يحتوى على 230 ملغ كلسيوم ويحتاج الجسم يومياً 1000 ملغ.
- يحتوى على 960 ملغ من البوتاسيوم ويحتاج الجسم يوميا 4700 ملغ.
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