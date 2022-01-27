عصير غني بالمغنيسيوم والزنك والأوميغا 3 يكافح التوتر والأرق، يغنيك عن شراء المكملات الغذائية

عصير طبيعي صحي وغني بالمغنيسيوم والزنك والفوسفور يحافظ على صحتك دون شراء مكملات غذائية. صحة الإنسان هي أهم حاجة في حياته يجب على الإنسان أن يهتم بصحته أولاً حفاظاً عليها فتناول المواد الطبيعية من أهم الأمور للحفاظ على صحة الإنسان، على عكس المواد المصنعة أو الغنية بالمواد الحافظة الضارة يوجد عصير طبيعي غني بالمغنيسيوم والعديد من العناصر الأخرى المفيدة للجسم وفي الأسطر القليلة القادمة سأشرح هذا المشروب بالتفصيل.

طريقة عمل عصير المغنيسيوم

قبل أيام قليلة انتشر موضوع مهم للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي وجذب الكثير من الناس وهو عصير المغنيسيوم وقد تفاجأ البعض بهذا الموضوع وذهبوا إلى محركات البحث للبحث واليكم في السطور القادمة طريقة عمل عصير المغنيسيوم:

لوز مقدار 10 جرام.

بذور القرع مقدار 10 جرام.

سمسم مقدار 20 جرام.

موزة من الحجم المتوسط يعادل وزنها 150 جرام.

مقدار 3 أو 4 حبات من التمر.

كوب من الماء كبير الحجم يعادل وزنه ربع لتر.

طريقة التحضير: نقوم بطحن اللوز مع بذور القرع بعد تقشيرها والسمسم ومن الأفضل أن تكون هذه البذور نيئه وتطحن جيدا حتي تصبح بودر، وفي الخلاط نضع الموزة والتمر ونضيف اليهم بودة البزذور المطحونة ثم نضيف الماء ويضرب جميع المكونات في الخلاط حتى يصبح عصير متجانس.

القيمة الغذائية في عصيرالمغينسيوم