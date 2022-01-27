طريقتها سهلة وطعمها لذيذ وهي سخنة وغير مكلفة لقمة القاضي في المنزل

بحث العديد من السيدات حول طريقة سهلة تساعدهم على صنع لقمة القاضي في المنزل بأقل التكاليف وبمكونات تتواجد في السوبر ماركت وغير مكلفة ومتاحة دون عناء البحث عنها، حيث حازت هذه الحلويات على إعجاب عدد كبير من محبي الأطعمة ذات مذاق به سكر، لذا سنقدم لكم الكثير من النصائح والأسرار التي تمكنكم من صنع لقمة القاضي في البيت لأطفالك وضيوفك في المناسبات العائلية، حيث أنه طبق شهي ولذيذ ومحبب في قلوب الأطفال، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أهم المكونات التي تدخل في صنع لقمة القاضي، بالإضافة إلى طريقة تحضيرها بطريقة سلسة وسهلة لكل ست بيت وزوجة حديثة تابعونا.

مكونات عمل لقمة القاضي

من ضمن المكونات التي تدخل في صنع هذا الطبق الشهي:

نصف كيلو دقيق.

ماء دافئ.

معلقتين من السكر البودر.

معلقة نشا.

نصف ملعقة خميرة فورية.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

زيت.

شربات.

خطوات تحضير لقمة القاضي في المنزل

يمكنكم إتباع الخطوات الصحيحة بالشكل التالي:

أولا: قومي بإحضار وعاء وضعي فيه السكر والخميرة وقلبيهم جيدا، ثم ضعي الدقيق وقومي بوضع المياه بالتدريج واستمري في الخلط.

ثانيا: اتركي الوعاء لمدة تتراوح ما بين ربع ساعة إلى تلت ساعة.

ثالثا: ضعي معلقتين دقيق مع النشا ورشة الملح ومعلقة صغيرة من الفانيليا واخلطيهم بشكل جيد ثم نضيفهم على الوعاء الأول ونخلطهم بشكل كبير حتى تصبح عجينة ذات قوام مطاطي.

واخيرا قومي بتشكيل العجينة واغلي الزيت على النار وضعي لقمة القاضي حتى تستوي نصف تسوية واخرجيها من النار، ثم بعد استكمال المرحلة الأولى من التسوية قومي بإعادتها مرة أخرى في الزيت حتى تأخذ الشكل الذهبي المقرمش.

ثم ضعيها لضيوفك وأطفالك في طبق التقديم.

أسرار نجاح صنع لقمة القاضي في المنزل

من ضمن النصائح التي قدمها أكبر الطباخين في العالم العربي لكل ست بيت عند صنع لقمة القاضي، هي: