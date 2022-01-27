طريقة عمل وجبة خفيفة بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وبمذاق روعة ومميز

طريقة عمل وجبة خفيفة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لاحتوائها على البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع، كما تصلح لوجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة خفيفة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل وجبة خفيفة

تتكون طريقة عمل وجبة خفيفة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 حبة بصل مفروم ناعم.

3 حبات جزر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

زيت نباتي.

400 جم لحم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

زنجبيل.

كركم.

زعتر.

1100 جم بطاطس مسلوق.

50 جم زبدة.

5 ملاعق كبيرة من الحليب (60 مل).

بيضة.

100 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

80 جم جبنة شيدر.

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة خفيفة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها ملعقتين كبار من الزيت النباتي والبصل، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل.

ثم نضيف الجزر ونقلب باستمرار حتى يذبل.

ثم نضيف الفلفل ونقلب باستمرار قليلا.

بعد ذلك نضيف اللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لون اللحمة.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكركم والزعتر ونقلب قليلا، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تنضج المكونات.

ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشوة تبرد قليلا.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المسلوق الساخن، ثم نهرسه جيدا.

ثم نضيف إليه الملح إذا لم نضيف إليه عند السلق ونضيف الزبدة ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الحليب ونخلط جيدا.

بعد ذلك نضيف البيضة ونخلط جيدا.

ثم نحضر صينية بيركس وندهنها بالزيت النباتي، ثم نوزع فيها نصف كمية البطاطس المهروس ونساويه جيدا.

ثم نوزع فوقه حشوة اللحم ونساويها جيدا.

بعد ذلك نوزع فوقها الكمية المتبقية من البطاطس ونساويها جيدا.

ثم نوزع الجبنة الشيدر والموزاريلا والبقدونس.