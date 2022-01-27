نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير اللانشون بطريقة صحية بدون مكونات ضارة في المنزل في المقال التالي
نقدم لكم طريقة تحضير اللانشون بطريقة صحية حيث يعد اللانشون واحد من أكثر الوصفات التي دوماً ما يبحث عنها الكثيرين وخاصة مع موسم دخول المدارس، حيث أن الكثير من طلاب المدارس يعشقون تناوله في السندوتشات، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الأمهات للبحث عن أفضل وأسهل طريقة لعمل اللانشون الصحي في المنزل باقل التكاليف وبمكونات مضمونة ومتوفرة، وذلك من منطلق الخوف على صحة أبنائهم وأسرهم من تناول هذه الأنواع المنتشرة في المجالات للانشون، وفيما يلي سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل اللانشون الصحي في المنزل بأقل التكاليف.
طريقة تحضير اللانشون بطريقة صحية
كما ذكرنا في الأعلى أنه هناك إقبال شديد من ربات البيوت للتعرف على أفضل طريقة لإعداد وتحضير اللانشون الصحي في البيت، وجاءت المكونات لهذه الوصفة كما يلي:
- سوف نحتاج في البداية إلى 2 من البيض.
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الثوم البودر.
- واحد ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة من البصل البودر.
- بعض الشرائح من الزيتون الأخضر.
- كمية قليلة ومناسبة من ألوان الطعام ” اللون أحمر”.
- الملح والفلفل الأسود نضعهم حسب الرغبة.
طريقة تحضير اللانشون
- في الخطوة الأولى من تحضير اللانشون الصحي نقوم بوضع الزيت والدقيق واللحم المفروم وكذلك البيض داخل الخلاط الكهربي، وذلك حتى يتم الامتزاج الجيد بين كافة المكونات.
- بعد تمام المزج لكافة المكونات السابقة نقوم بإضافة إليهم البصل البودر وكذلك الثوم البودر، ثم نضع الملح والفلفل الأسود.
- نقوم بعد ذلك بإضافة شرائح الزيتون الأخضر وأيضاً نضيف لون الطعام على تلك المكونات السابقة.
- نستمر في تقليب بصورة جيدة لكافة المكونات مع بعضها البعض، ثم نضع ذلك الخليط الذي لدينا بداخل كيس من البلاستيك.
- نقوم بإحضار وعاء غويط ونضع به مقدار 2 لتر من الماء ثم نضيف عليه القليل من الفلفل الأسود والكمون ويترك حتى يصل الماء إلى مرحلة الغليان.
- نقوم بوضع كيس البلاستيك الذي بداخله الخليط داخل هذا الماء المغلي، وذلك لمدة ساعتين ويفضل أن تكون النار هادئة.
- بعد مرور ساعتين نترك اللانشون حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في الثلاجة.
- نترك في الثلاجة لمدة ساعتين، وذلك حتى تمام التماسك بصورة جيدة ونتمكن من تقطيعه على شكل حلقات تشبه اللانشون الذي نشتريه من السوبر ماركت.
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