طريقة تحضير اللانشون بطريقة صحية بدون مكونات ضارة في المنزل

نقدم لكم طريقة تحضير اللانشون بطريقة صحية حيث يعد اللانشون واحد من أكثر الوصفات التي دوماً ما يبحث عنها الكثيرين وخاصة مع موسم دخول المدارس، حيث أن الكثير من طلاب المدارس يعشقون تناوله في السندوتشات، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الأمهات للبحث عن أفضل وأسهل طريقة لعمل اللانشون الصحي في المنزل باقل التكاليف وبمكونات مضمونة ومتوفرة، وذلك من منطلق الخوف على صحة أبنائهم وأسرهم من تناول هذه الأنواع المنتشرة في المجالات للانشون، وفيما يلي سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل اللانشون الصحي في المنزل بأقل التكاليف.

طريقة تحضير اللانشون بطريقة صحية

كما ذكرنا في الأعلى أنه هناك إقبال شديد من ربات البيوت للتعرف على أفضل طريقة لإعداد وتحضير اللانشون الصحي في البيت، وجاءت المكونات لهذه الوصفة كما يلي:

سوف نحتاج في البداية إلى 2 من البيض.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الثوم البودر.

واحد ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من البصل البودر.

بعض الشرائح من الزيتون الأخضر.

كمية قليلة ومناسبة من ألوان الطعام ” اللون أحمر”.

الملح والفلفل الأسود نضعهم حسب الرغبة.

طريقة تحضير اللانشون