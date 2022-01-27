نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب الشتاء الرسمي.. أفضل طريقة لعمل السحلب في البيت زي الكافيهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السحلب، السحلب من المشروبات الساخنة اللذيذة التي يرتبط تناولها عادة فى فصل الشتاء وليالي البرد القارس نظرا لأنه يمنح الشعور بالتدفئة العالية إلى جانب غناه بالكثير من العناصر الغذائية والفوائد الصحية الهامة، ورغم أن تحضيره يعتمد على ثلاث مكونات رئيسية وهى بودرة السحلب والحليب والسكر إلا أن المقاهي والمطاعم تتفنن فى طرق إعداده لتقديمه بشكل مميز ومذاق غير تقليدي، فإذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل السحلب مثل أشهر الكافيهات فنخبرك بكل أسراره وتكاته لتحضيره منزليا وتبهري عائلتك بمذاق رائع مميز أحلى من الجاهز تابعي معانا هذا المقال حتى النهاية وجربي بنفسك.

طريقة عمل السحلب أحلى من الكافيهات

مكونات عمل السحلب:

كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة من بودرة السحلب.

ملعقة سكر (حسب الرغبة).

ملعقة جوز هند.

ملعقة زبيب.

مكسرات.

قرفة حسب الرغبة.

خطوات تحضير السحلب في البيت

فى قدر نضع اللبن والسكر وبودرة السحلب ونقلب المكونات مع بعضها جيدا على البارد أولا حتى نتأكد من ذوبان السكر وبودرة السحلب فى اللبن دون تكون أن تكتلات.

نرفع القدر على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام.

نرفع الخليط من على النار ونسكب السحلب فى أكواب التقديم.

نزين وجه السحلب بالمكسرات وجوز الهند والزبيب ويمكن إضافة قرفة حسب الرغبة لتعطى له مذاق رائع ومميز.

طريقة إعداد بودرة السحلب فى المنزل

يمكنك بكل سهولة إعداد بودرة السحلب منزليا بطريقة مميزة تجعلك تستغنى عن شرائها جاهزة مرة أخرى بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، فتستطيعي إعداد كمية كبيرة من بودرة السحلب وتحتفظي بها فى مطبخك لإعداد مشروب السحلب المميز طوال ليالي الشتاء الباردة والاستمتاع بمذاقه الرائع.

المكونات

كوب سكر بودر.

كوب لبن بودر.

كوب دقيق أرز.

كوب نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

جوز هند.

سمسم.

سودانى.

خطوات تحضير بودرة السحلب في البيت

نحضر وعاء عميق نضع به كافة مكونات بودرة السحلب ونخلطها جميعا مع بعضها.

نحفظ بودرة السحلب فى علبة محكمة الغلق وتصبح بذلك جاهز لإعداد أكواب السحلب الساخنة فى أي وقت ممكن.

كما يمكن 5 ملاعق كبيرة من الكاكاو البودر على الخليط ليتم عمل سحلب بالكاكاو في البيت وبدون أي تكاليف باهظة، فسوف يعجب الصغار والكبار.

وكانت هذه أفضل طريقة لعمل السحلب البودر والسحلب الجاهز وأيضاً السحلب بالشيكولاته في البيت، فهو مشروب يساعد على التدفئة وخاصة في هذه الليالي الباردة، قدميه لأطفالك ولكافة أفراد أسرتك، واستمتعوا به سوياً.