طريقة عمل أحلى بطاطس مقلية مقرمشة وشهية بدون زيت كتير

كيف يتم عمل البطاطس المحمرة في البيت كالمطعم، نقدم لك أشهى الأطباق، تعد البطاطس من أكثر المحاصيل انتشارًا في العالم، ويجب أن تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية المختلفة لتوفير الطاقة، والبروتين، وما إلى ذلك لجسم الإنسان، ويمكن قلي البطاطس في أشكال مختلفة.

البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

اتبع الوصفات أدناه لتتعلم كيفية صنع بطاطس مقرمشة تشبه المطاعم.

المكونات:

البطاطس.

زيت القلي.

الملح حسب الطلب.

كوب خل طبيعي لكل كيلو بطاطس.

طريقة التحضير:

قشري البطاطس واشطفها بالماء ويتم تقطيعها على شكل أصابع صغيرة الحجم.

يتم إضافة قليل من الخل والماء الدافئ في وعاء، ثم اغمر البطاطس في الوعاء واتركها لمدة 20 دقيقة.

صفي البطاطس من الماء وضعيها في الزيت الساخن في مقلاة على النار وقلبي حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

ضعيها على مناشف ورقية لإزالة الزيت الزائد.

ثم يقدم بالهناء والشفاء.

البطاطس المقرمشة مثل المطاعم (بالبيض)

اليكم طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالبيض:

المكونات:

البطاطس.

ملعقة كبيرة من الحليب.

2 بيض مقلي.

2 ملاعق كبيرة طحين.

1/4 كوب خل.

الملح حسب الطلب.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير:

أولًا لابد من تقشير البطاطس وتنظيفها بالماء وتقطيعها إلى أصابع.

توضع أصابع البطاطس في وعاء مليء بالخل والماء الدافئ وتوضع على النار حتى تنضج البطاطس.

صفي البطاطس من الماء وبعد ذلك ضعيها في طبق واتركيها تجف قليلاً.

ضع أصابع البطاطس في وعاء البيض، ثم اغمسها في الدقيق، ثم رطبها بالحليب.

ثم يتم وضع البطاطس في الزيت الساخن في مقلاة على الموقد.

ضعيها على النار لتجعلها حمراء وتتحول إلى اللون الذهبي.

تقدم بالهناء والشفاء.

في الختام حاولنا إخبارك بسر البطاطس المقلية المقرمشة من خلال المقال والحصول على أطباق لذيذة منها في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المطاعم.