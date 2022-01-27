مكون جبار ضعيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

البطاطس المقرمش تحتاج إلى كمية كبيرة من الزيت وخصوصا عندما نشتري هذه البطاطس من خارج المنزل حتى يكون لها طعم مميز مقرمش وتكون هشة لابد أن يكون فيها كمية كبيرة من الزيت ‏لذلك حتى نستطيع إعداد بطاطس مقرمش في المنزل لابد أن نستخدم بعض المكونات والطرق الطبيعية التي تساعدنا على الوصول إلى ‏الطعم المقرمش وفي نفس الوقت لا نستهلك كمية كبيرة من الزيوت والدهون ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت وسنتحدث أيضا عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البطاطس المقرمشة دون أن نستهلك كمية كبيرة من الزيت.

‏مكونات إعداد البطاطس المقرمشة

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هناك بعض المكونات التي يمكن إضافتها إلى البطاطس حتى تعطيها طعم مقرمش ولذيذ ومن خلال ‏هذه الفكرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون لدينا بطاطس مقرمش ولها طعم مختلف وهذه المكونات هي:

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ثلاث حبات من البطاطس يتم تقطيعها إلى شرائح متوسطة الحجم.

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‏ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الثوم بودرة.

ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة ملح .

ملعقة كبيرة من الزعتر.

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طريقة إعداد البطاطس المقرمشة بدون زيوت

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد البطاطس المقرمشة في المنزل دون استهلاك كمية كبيرة من الزيوت وهذه الطريقة هي:

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