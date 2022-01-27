بدون ماكينة.. طريقة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 3 كيلو بدون تعب

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة، من الممكن أن يتم لف الورق من خلال عدة طرق، ومن أهم تلك الطرق التي تكون من خلال اللف بالشوكة، وتعتبر تلك الطريقة من أفضل الخطوات التي من خلالها يكون من السهل على ربات البيوت الإنجاز في عمل الملفوف بأقل وقت ممكن، حيث تعتبر وصفات المحشي من أكثر الوصفات التي من اليسير أن نقوم بعملها من خلال خطوات سريعة في اللف باستعمال أداة الشوكة والتي لا يخلو منزل منها، وفيما يأتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات المتبعة للف الورق من خلال الاستخدام للشوكة.

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة

من أهم الخطوات التي من الممكن أن تيسر على ربة البيت أن تقوم باستخدام الورق للكرنب وورق العنب أيضا بكل سهولة بعد سلقه من خلال لفه في أسرع وقت بدلا من الطريقة العادية، حيث يمكننا القيام باللف السريع لكمية كبيرة من أوراق الكرنب، وورق العنب في غضون الوقت القياسي ولذي يمكن ربة المنزل أيضا من التسوية للملفوف بسرعة وفي خلال أقل وقت ممكن تكون وصفة المحشي جاهزة تماما للتقديم على المائدة، وتعتبر طريقة اللف بالشوكة من ميسرات الحصول على أصابع الملفوف بشكل متناسق وتقريبا الحجم لكل الأصابع يكون وحد وفيما يأتي نقدم لكم بالتفصيل الخطوات الخاصة بالطريقة.

طريقة اللف لورق العنب والكرنب بالشوكة

من أهم الخطوات التي من الممكن عن طريقها اللف لسريع لورق العنب والكرنب بالشوكة ما يلي: