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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة النابلسية زي السوريين بكل التفاصيل والطعم أحلي وانضف - ثقفني
هناك العديد من طرق عمل الكنافة النابلسية ومنها ما يلي.
الكنافة النابلسية الذي لا يعرفها الكثير ولكنها لذيذة الطعم وهناك من يعرفها ويعشقونها، ويوجد الكثير من السيدات يقومون بالبحث على طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل لأنها تتميز بطعم مختلف عن طعم الكنافة العادية، معنا نقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية بكل سهولة في المنزل.
طريقة تحضير الكنافة النابلسية
هناك العديد من طرق عمل الكنافة النابلسية ومنها ما يلي.
المكونات
- كيلو إلا ربع كنافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت.
- نصف كوب سمنه أو زبدة.
- كوب ونصف جبنة نابلسية أو جبنه موتزاريلا.
- مكسرات بندق و فصدق.
طريقه التحضير
- أولاً نقوم بتحضير شربات السكر
- كوب ونصف سكر.
- كوب ونصف ماء.
- ملعقة عصير ليمون.
طريقة تحضير شربات السكر
- يوضع السكر والماء مع الليمون في وعاء وترفع على النار لمدة عشر دقائق.
طريقة تحضير الكنافة
- نقوم بوضع الكنافة في الفريزر لمدة ساعة حتي تكون سهلة في التقطيع لقطع صغيرة، ثم نقوم بوضع الجبنة الموتزريلا أو الجبنة النابلسية في وعاء ونغطيها بالماء وتترك لمده ساعة لنزع الملح منها.
- ثم نقوم بتصفية الجبنة وتترك جانباً، ثم نقوم بتقطيع الكنافة لقطع صغيرة جداً ونضع عليها ملعقة من السمنة ونضعها على النار حتي تصبح لونها أصفر فاتح ثم نقوم بوضع ملعقتان من السمنة مع ملعقة زيت في الصنية ونقوم بوضع نصف كمية الكنافة في الصنية مع الضغط باليد على جميع الأتجاهات ثم نقوم بوضع الجبنة على الكنافة في الصنية مع ملعقتان سمنة.
- ثم نقوم بوضع باقي كمية الكنافة مع فرد الكنافة في الصنية مع الضغط باليد لنساوي الصنية مع وضع باقي الزيت والسمنة ثم نقوم بوضع المكسرات ونقوم بوضع الصنية في الفرن متوسط الحرارة حتي يحمر لونها ثم نقوم بسقي الكنافة بشربات السكر وهي ساخنة ثم تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.
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