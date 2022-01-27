طريقة عمل الكنافة النابلسية زي السوريين بكل التفاصيل والطعم أحلي وانضف

الكنافة النابلسية الذي لا يعرفها الكثير ولكنها لذيذة الطعم وهناك من يعرفها ويعشقونها، ويوجد الكثير من السيدات يقومون بالبحث على طريقة عمل الكنافة النابلسية في المنزل لأنها تتميز بطعم مختلف عن طعم الكنافة العادية، معنا نقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية بكل سهولة في المنزل.

طريقة تحضير الكنافة النابلسية

هناك العديد من طرق عمل الكنافة النابلسية ومنها ما يلي.

المكونات

كيلو إلا ربع كنافة.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

نصف كوب سمنه أو زبدة.

كوب ونصف جبنة نابلسية أو جبنه موتزاريلا.

مكسرات بندق و فصدق.

طريقه التحضير

أولاً نقوم بتحضير شربات السكر

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير شربات السكر

يوضع السكر والماء مع الليمون في وعاء وترفع على النار لمدة عشر دقائق.

طريقة تحضير الكنافة