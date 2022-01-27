طريقة تحضير شوربة الشوفان اللذيذة الصحية لإنقاص الوزن بسهولة وبدون ملل

تعتبر شوربة الشوفان من الوصفات التي يهتم بها من قبل الأشخاص الذين يفضلون في اتباع نظام غذائي صحي ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المستخدمة في تحضير شوربة الشوفان.

خطوات تحضير شوربة الشوفان

يتم تحضير شوربة الشوفان بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير شوربة.

مكونات شوربة الشوفان

أربعة كؤوس من المياه. خمسة حبات من الهيل. أربعة حبات من الطماطم المفرومة. القليل من القرنفل. لحم الغنم المقطع وفقًا للرعبة. ستة ملاعق من الشوفان. ملعقتان من خليط صلصة الطماطم. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة من الفلفل الحار. ربع ملعقة صغيرة من الكمون. رشة من ملح الليمون. رشة جوزة الطيب. القليل من النعناع. عودان من القرفة. القليل من الشبت. بصلة كبيرة الحجم.

كيفية تحضير شوربة الشوفان

يتم تحضير شوربة الشوفان بخطوات بسيطة وغير مكلفة مطلقًا وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير شوربة الشوفان.

طريقة تحضير شوربة الشوفان الصحية

أولًا يتم غسل اللحمة جيداً ويتم وضع المياه على النار مع إضافة جميع البهارات والبصلة بعد تقطيعها ويوضع الجميع ما عدا ملح الليمون ثم يتم تركها لحين أن تنضج وبعد ذلك يتم تصفيتها من المرقة والبهارات. القيام بوضع اللحمة والمرقة على النار ثم يتم إضافة كلًا من الطماطم المفرومة وخليط الطماطم وأثناء الغليان يتم إضافة الشوفان. بعد ذلك يتم ترك المقادير على النار لحين أن تنضج. يتم بعد ذلك إضافة كلًا من الكمون وجوزة الطيب والفلفل الحار ثم يتم خلط المقادير مع إضافة ملح الليمون وتترك على النار خمسة دقائق أخرى. يتم سكب شوربة الشوفان في طبق التقديم ثم يتم تزينها بالشبت أو البقدونس والنعناع حسب الرغبة وتقدم بألف هنا على الجميع.

مقادير تحضير شوربة الشوفان بالدجاج والفطر

ملعقة صغيرة من زيت الذرة. بصلة صغيرة مفرومة. نصف كأس من الفطر المفروم. أربعة كؤوس من شوربة الشوفان الجاهزة. ثلث كأس من كريمة الطهي.

خطوات تحضبير شوربة الشوفان