اصنعي بنفسك لقيمات البطاطس بالجبنة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية في دقائق

لقيمات البطاطس بالجبنة ، من الأكلات الشعبية المشهورة المحببة لدى الكثير من الصغار والكبار يقبلون على تناولها بكثرة، ويرغبون في شرائها من الخارج بأسعار باهظة الثمن، وهى من المأكولات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهى من ألذ وأطعم الأطباق المصرية المعروفة باسم كرات البطاطس، ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل اللحمة، والدجاج، والتونة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع النساء القيام بعملها في المنزل بكل بساطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل لقيمات البطاطس بالجبنة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل لقيمات البطاطس بالجبنة

تحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٥ حبات من البطاطس المسلوقة.

كوب من الجبنة الموزريلا.

ثلاث حبات من الفلفل الرومي المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

صفار بيض.

كوب من البقسماط المطحون.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي سيدتي طريقة تحضير لقيمات البطاطس بالجبنة لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة ولذيذة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به البطاطس المسلوقة، ثم نقوم بهرسها جيداً حتى تصبح مثل العجينة. ثم نقوم بإضافة الثوم والجبنة، والملح، والكزبرة، والفلفل الرومي ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم نقوم بتشكيل عجينة البطاطس إلي كرات صغيرة الحجم ونتركها في الهواء حتى تجف قليلا.

طريقة تجهيز لقيمات البطاطس بالجبنة

سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة التي يجب التعرف عليها عند قلي القيمات وهى كالتالي:-

نحضر طبق ونضع به البيض نضيف إليه القليل من الملح والفلفل وقلبهم جيداً، ثم نحضر طبق آخر ونضع به البقسماط المطحون، وطبق نضع به الدقيق.

ثم نقوم بغمس لقيمات البطاطس في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الكرات كلها.

بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بوضع الكرات في الزيت الساخن ونقلب من حين لآخر حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل.

ثم نخرج الكرات من الزيت ونضعها على طبق التقديم مباشرةً، ثم نضعه بجانب الخبز البلدي والمقبلات، وسلطة الطحينية وبألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل لقيمات البطاطس بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب إتباعها عند تجهيز الأطعمة وهى كما يلي:-