وجبة خفيفة وشهية ومغذية البان كيك بكل سهولة في المنزل لجميع أفراد الأسرة

البان كيك هي وجبة فطور كلاسيكية في الولايات المتحدة حيث تكتمل وجبة الإفطار بواسطة مجموعة من البان كيك مغطاة بالزبدة بنكهات مختلفة يعود تاريخ البان كيك إلى العصور القديمة عندما كان الرومان واليونانيون يخبزون البان كيك من دقيق القمح وزيت الزيتون والعسل مع الحليب حتى أن شكسبير ذكر البان كيك في إحدى مسرحياته، البان كيك الإنجليزي من المخبوزات بنكهة ماء الورد أو الكرز أو التفاح سأخبرك في هذا المقال عن كيفية طهي البان كيك وفقًا لوصفات مختلفة، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل البان كيك بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية كل ما عليكم فعله هو اتباع حميه الخطوات الآتية.

المقادير المطلوبة لعمل البان كيك بالشكولاتة

يعد بان كيك الشوكولاتة من ألذ أنواع البان كيك التي لا يمكن مقاومتها، وهذه مقادير تحضيرها:

كوب وربع من الطحين.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع ملعقة صغير قرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

بيضتان.

كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

ثلث كوب من قطع الشوكولاتة.

طريقة تحضير البان كيك بالشكولاتة

يمكنكم تحضير البان كيك بالشكولاتة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات البسيطة الآتية:

طريقة عمل البان كيك الشوكولاتة التي تستغرق 15 دقيقة للطهي وهو ما يكفي لصنع 12 قطعة بان كيك

يتم تسخين المقلاة التي يتم تقديم البان كيك فيها.

اخلطي الدقيق والسكر والقرفة والملح والبيكنج باودر في وعاء.

في وعاء آخر اخلطي المكونات السائلة والزبدة والحليب والبيض والفانيليا.

اسكبي المكونات المبللة على المكونات الجافة وقلبي.

تضاف قطع الشوكولاتة إلى الخليط.

نأخذ ملعقة من الخليط ونضعها في المقلاة الساخنة.

اقلب البان كيك عندما تظهر الفقاعات على السطح.

ثم يتم الحصول على بان كيك شوكولاتة تقدم مع صوص شوكولاتة.

مقادير البان كيك بالفرقة

كوب من الطحين.

ملعقتان ونصف من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقتان صغيرتان من القرفة.

كوب من الحليب.

بيضتان.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

طريقة تحضير بأن كيك بالقرفة