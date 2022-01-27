خلطتي السحرية.. ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك منك تاني

الكفتة تعد واحدة من بين الوجبات والأصناف المتميزة والتي لها الكثير من المحبين ومن الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة من اللحم المفروم بعدد من الطرق المختلفة، ولكن الطريقة المحبوبة والتي يفضلها مختف الأشخاص كما يقبل الأطفال على تناولها هي وجبة الكفتة المشوية والصحية والتي لها العديد من المميزات أهمها الطعم المميز للكفتة والتوابل المميزة والتي تعطي رائحة ممتازة لخليط اللحم، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل أفضل نوع كفتة مشوية، كما سنوضح طريقة التحضير للكفتة.

مكونات إعداد الكفتة المشوية

الكفتة المشوية تعتبر من الوجبات سهلة وسريعة التحضير ومن الممكن أن يتم عملها بالمزج ما بين اللحم المفروم مع بعض المنكهات، ومن خلال الاستعمال للمكونات التالية من الممكن أن نحصل على أفضل أنواع الكفتة وبطريقة بسيطة، وخطوات سهلة في المنزل نحصل على الكفتة والتي يتم إحضارها من الحاتي وبتكلفة عالية ولكن في المنزل من الممكن أننقوم بعملها وبأقل تكلفة ممكنة والمكونات بسيطة نتعرف عليها فيما يأتي، الكفتة المشوية من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال استعمال المكونات الآتية:

كيلو من اللحم المفرم.

توابل الكفتة.

جوزة الطيب مبشورة.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملح وفلفل.

بصلتان مبشورتان.

بقدونس مفروم.

ربع كوب من فول الصويا.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت

من الممكن أن نقوم بالتحضير لوصفة الكفتة من خلال مكونات بسيطة، وتلك المكونات السابقة نقوم بمزجها مع بعضها البعض للحصول على خليط الكفتة والذي من الممكن أن نقوم بتشميعه فور المزج الجيد للمكونات والتأكد من تجانس الخليط وتداخل كل المقادير ومن الممكن أن يتم عمل الكفتة بتلك الطريقة بعد التشميع ثم التشكيل بطريقة مناسبة لأصابع الكفتة ومن ثم يتم وضع أصابع الكفتة التي تم تشكيلها في داخل الثلاجة قبل أن يتم شويها وهذا ما يجعل الوصفة ناجحة والكفتة لا تتفكك أثناء خطوة تسويتها على الشواية، ومن الممكن أن نستعين بفرن البوتاجاز لشوي الكفتة والحصول على مذاق أفضل لها.