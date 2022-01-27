أسرع طريقة عمل دونات في أقل من خمس دقائق المشروع المربح من البيت

تعتبر الدونات من أشهر الحلويات المحببة لدي الأطفال والكبار، وقد أخذت شهرة كبيرة فأصبحت تقدم في الكافيهات والمحلات الشهيرة، نظراً لشكلها المميز فتكون علي هيئة دائرة مفرغة من النص لذلك يطلق عليها كعك محلي وتختلف في طريقة التسوية فمنها المقلي في الزيت أو في الفرن، ولكن اليوم سنقدم حلوي الدونات الشهيرة بطريقة سهلة جداً، تسمح لمن يرغب بعمل مشروع من البيت مربح وغير متعب وبمكونات بسيطة، نستطيع أن نصنع عدد كبير من الدونات وفي وقت قياسي وهناك طرق كثيرة لتسويقها فمن الممكن عرضها في الكافيهات أو السوبر ماركت أو البيع أون لاين بالحجز فهو مشروع مربح لمن يرغب بالعمل فكل ما نحتاجه فقط آلة صنع الدونات الكهربائية وأصبحت متوافرة وموجودة سواء في مصر أو من الممكن حجزها من بلد أخري بدفع مصاريف الشحن، وإليكم من موقع ثقفني طريقة عمل الدونات الشهي في أسرع وقت

مقادير الدوناتس المخبوزات في الماكينة

2 بيض

فانيليا

1/2 كوب لبن

3/4 كوب زيت

3/4 كوب سكر

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير الدونات

نحضر وعاء نظيف ونبدأ بوضع البيض ونضربه بالمضرب الكهربائي أو العجان لو موجود. نضيف الفانيليا إلي البيض ثم نضيف السكر ونستمر بالضرب حتي نحصل على قوام كريمي وأبيض. نضع علي خليط البيض والسكر الزيت ونستمر بالضرب ثم نسكب اللبن. أصبح المكونات السائلة للدونات جاهزة. نبدأ بتحضير المكونات الجافة وهي عبارة عن الدقيق والبيكنج بودرة والنشا وذرة الملح. نضيف بالتدريج ونستمر بالتقليل علي أقل سرعة حتي يختفي الدقيق كليا و نضمن أن تكون هشة. نحضر كيس حلواني ونضع فيه خليط الدونات ونثقبه من الأمام حتي نستطيع وضع الدونات في المكان المخصص للماكينة . أهم شيء نسخن الماكينة قبل وضع العجين وندهن مكان الدونات حتي يسهل علينا إخراجه بعد النضج. يستغرق الدونات دقيقة ونص من كل وجهوهناك ماكينات لا تحتاج التبديل علي الوجه الاخر. هذه الكمية تكفي لعمل خمسين دونات ولكن ميني. أخر خطوة هي تزيين الدونات فمن الممكن تزينها بالسكر أو الشوكولاته علي حسب الرغبة التي تريدها

تعرف الدونات إنها الحلوى الأكثر شعبية في اليونان وتقدم مع عسل القرفة في اليونان يتم تقديمه مع كريمة الشاي الأخضر المثلج والقرفة وفي في إيطاليا يتم تقديم الكعك المحلى بأسلوب vennoiseries بحجم كرة التنس مع مربى المشمش بينما يتم تقديمه في الهند مشبعًا بشراب هندي شهير مصنوع من مستخلص زهرة البرتقال،على الرغم من أصولها العربية إلا أن حلوى اللذيذة انتشرت في العديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة وفي مصر توجد متاجر مخصصة فقط لإعداد وبيع الدونات