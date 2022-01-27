نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل بالصور مراحل تطور حركة وشكل الجنين بالشهر السابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد فترة الحمل في الأسبوع الـ 29 أحد الفترات المهمة خاصةً أن حركة الجنين تبدأ في الانتظام به، ويمكن ملاحظة عشر حركات يوميًا للجنين، وإذا كانت أقل من ذلك أو توقفت يجب أن يتم زيارة الطبيب على الفور، وأن الأعراض في هذه الفترة ستكون أكثر قوة من الفترات السابقة.

وينصح الأطباء في الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل باتباع أنظمة غذائية غنية بالفواكه والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى تناول أطعمة تتضمن معدن الحديد وفيتامين سي، بجانب تناول وشرب كميات كبيرة من الماء ما بين 10 إلى 12 كوب بشكل يومي، بالإضافة إلى تحفيز حركة الأمعاء عبر ممارسة الرياضة للتخلص من تلك الأعراض.

حوامل الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل

بتلك الفترة في الحمل تصاب السيدات بألم بمنطقة الساق وسوف يطلق عليها متلازمة تململ الساقين، ويمكن أن تشعر فيها الحامل بحاجة إلى تحريك الساقين، كما أنها تكون مزعجة تحديدا أثناء النوم والليل عموماً، ويمكن التخفيف منها عبر تناول أطعمة غنية بالحديد، بالإضافة إلى تهيئة الجو المناسب والمريح من أجل النوم.

وتعاني أيضاً السيدات في تلك الفترة من آلام بمنطقة أسفل الظهر والتي تعد طبيعية للغاية، حيث يمكن علاجها بواسطة ممارسة اليوجا وتمارين التمدد والتي تقوي من الأربطة في هذه المنطقة وترخي المناطق الأخرى المشدودة، كما تظهر بعض الأعراض الأخرى مثل صعوبة التبرز، انكماش في مساحة الرحم، ظهور دوالي في الجسم، إمساك مصاحب بتقلصات المعدة، ارتفاع البطن، وعدم شعور بالراحة.

معلومات عن الحمل في الأسبوع التاسع والعشرين (تفاصيل الحمل في الأسبوع 29)

رقم الأسبوع الحالي من الحمل الأسبوع 29 من الحمل انتهى 28 أسبوعاً ونحن الآن في أيام الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل مدة الحمل حتى الآن بالأشهر 6 شهر و 16 يوم إلى 6 شهر و 23 يوم مدة الحمل حتى الآن بالأسابيع 28 أسبوع وأيام (1-7) مدة الحمل حتى الآن بالأيام 198 يوم إلى 204 يوم شهر الحمل في الأسبوع التاسع والعشرين الشهر السابع من الحمل مرحلة الحمل الحالية الثلث الثالث من الحمل عدد الأيام المتبقية حتى الولادة 76 يوم إلى 82 يوم عدد الأسابيع المتبقية حتى الولادة 11 أسبوع الأسبوع السابق الأسبوع 28 من الحمل الأسبوع التالي الأسبوع 30 من الحمل

هل يعيش الجنين في الأسبوع 29

هذا الأسبوع تكون وصلت الحامل فيه إلى الجزء الثالث، ولذلك فإن ولادة الجنين بهذه الفترة تجعل هناك فرصة جيدة للغاية من أجل البقاء حياً، حيث يرتفع معدل النجاة بها من 90: 95٪.

الأسبوع الـ 29 من الحمل أي شهر

الأسبوع 29 من الحمل يقع في الشهر السابع، حيث يتبقى فقط على موعد الولادة 11 أسبوع، ولذلك يجب الاهتمام بزيارة الطبيب بشكل منتظم بهذه الأثناء، بالإضافة إلى الاهتمام بحركة الجنين والركلات اليومية الخاصة به، بجانب متابعة التغيرات الأخرى التي تحدث في الجسم ضمن هذه الفترة.

حركة الجنين في الأسبوع التاسع والعشرين

رجح الأطباء أن وضعية رأس الجنين في الأسبوع التاسع والعشرين ستكون إلى أعلى، لكن يستطيع أن يتحرك من جانب لآخر ومع النمو والزيادة في الحجم يشغل مساحة أكبر من الرحم، وبالتالي يمكن أن تشعر الأم بأن حركة الجنين أصبحت حادة أو تحتوي على دفعات قوية.

كما يمكنها التعرف على دفعة اليد أو ركلة القدم داخل الرحم، ويمكن ملاحظة نمط النوم والاستيقاظ من هذه الحركة، حيث أن توقف الجنين عن التحرك دليل على أنه نائم أو أن الأم تهتم بشيء آخر ومنصرفة عنه وبالتالي فهي لا تستطيع أن تشعر بحركته، وإذا أرادت الأم أن تتأكد من أن الجنين سليم تستطيع أن تقوم بتناول وجبة خفيفة تمده بالطاقة لأجل الحركة.

ويمكنها الاستماع إلى موسيقى مرتفعة أو ضوضاء لإيقاظه، والحركة الطبيعية للجنين تصل إلى عشر حركات في اليوم، لكن إذا كانت أقل من ذلك يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب عدم حركه الجنين.

كيف يكون شكل الجنين في الأسبوع التاسع والعشرين

إن الجنين بهذه المرحلة يكون في حجم حبة القرع الجوزي، وملامحه تكون قد اكتملت مثل الشفاه والأذن والأنف، لكن الأعضاء الداخلية ما زالت بحالة تطور، بالإضافة إلى أن هناك أعضاء أخرى سوف يستمر نموها إلى بعد الولادة مثل الدماغ والرئتين.

وزن الجنين في الأسبوع 29 من الحمل

إن نمو الجنين وتطور الأعضاء ووزنه يعتمد على عدة عوامل من ضمنها العوامل الجينية والتي تتحكم في وزنه بنسبة 40٪ بالإضافة إلى العوامل البيئية والتي تتحكم في وزنه بنسبة 60%، ولكن عموماً يصل وزن الجنين بهذه المرحلة إلى 1100 جرام بالإضافة إلى أن طوله يصل إلى 38 سنتيمتر.

الأسبوع 29 من الحمل بتوأم

أن الأجنة في الأسبوع التاسع والعشرين يكون نموهم أقل في الأمور الخاصة بالطول والحجم فقط، إنما الوزن سيزداد بشكل كبير، حيث يمكن أن يصل ويرتفع وزنهم بمقدار ثلاث مرات تقريباً، وهذا سيجعل الأم تمر بوقت عصيب للغاية، والجلد الخاص بالصغار بهذا الوقت يكون أكثر سمكا بسبب رواسب الدهون، بالإضافة إلى ظهور الشعر عليه، وسوف تكون حركتهم أكثر حيوية من السابق إلى أن أنشطتهم تصل إلى قمتها وذروتها بهذا الوقت.

تعد فترة ما قبل الولادة مباشرة من الفترات الصعبة على الأم نظراً للتطورات الكبيرة التي تحدث في الجنين أو في الأجنة إذا كانت حامل فأكثر من واحد، وتستعطين متابعة مراحل حملك من خلال حاسبة الحمل، ولكن بجميع الأحوال الأمر يحتاج في الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل إلى اهتمام ورعاية فائقة.