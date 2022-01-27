10 فوائد مذهلة لقشر البرتقال واستعمالاته الصحيحة على الجسم أبرزها تبييض الأسنان وعلاج الإمساك

يعتبر البرتقال من الثمار الأساسية في الشتاء لما له من فوائد عديدة فهو يمكن أن يمنع نزلات البرد ويعزز المناعة ويمكن أن يكون بمثابة جدار قوي ضد هجوم الفيروسات لاحتوائه على الفيتامينات التي يحتجاها الجسم للتحسن ولكن قشر البرتقال أيضًا يحتوي على فوائد أكثر أهمية من تلك الموجودة في قوام البرتقال.

تحتوي قشور البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان وتساعد على منع الأمراض المزمنة وتعزز الهضم وتحسن عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على إنقاص الوزن، في السطور التالية توضح فوائد التقشير البرتقالي وكيفية استخدامه.

فوائد قشور البرتقال