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عمر شويل - جدة 10 فوائد مذهلة لقشر البرتقال واستعمالاته الصحيحة على الجسم أبرزها تبييض الأسنان وعلاج الإمساك - ثقفني
يعتبر البرتقال من الثمار الأساسية في الشتاء لما له من فوائد عديدة فهو يمكن أن يمنع نزلات البرد ويعزز المناعة ويمكن أن يكون بمثابة جدار قوي ضد هجوم الفيروسات لاحتوائه على الفيتامينات التي يحتجاها الجسم للتحسن ولكن قشر البرتقال أيضًا يحتوي على فوائد أكثر أهمية من تلك الموجودة في قوام البرتقال.
تحتوي قشور البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان وتساعد على منع الأمراض المزمنة وتعزز الهضم وتحسن عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على إنقاص الوزن، في السطور التالية توضح فوائد التقشير البرتقالي وكيفية استخدامه.
فوائد قشور البرتقال
- منع السرطان. تحتوي قشور البرتقال على مركبات الفلافونويد والليمونين التي تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان يمنع قشر البرتقال تكون الأورام السرطانية.
- يقوي عضلة القلب وينشط مركبات “الفلافونويد” يوجد بكثرة في القشور فهو يقوي عضلة القلب ويحسن صحة القلب.
- تعزيز صحة الرئة: يحتوي قشر البرتقال على نسبة عالية من فيتامين ج الذي ينظف الرئتين ويعزز مناعة الإنسان ويمنع حدوث التهابات الرئة.
- التقليل من الإصابة بنزلات البرد يساعد قشر البرتقال على التقليل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا مقشع لاحتوائه على فيتامين سي.
- ينظم مستويات السكر في الدم تحتوي قشور البرتقال على ألياف غذائية تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم حيث تمنع المستويات المرتفعة في الدم.
- يحتوي قشر البرتقال لإنقاص الوزن على فيتامين سي الذي يساعد على حرق الدهون ونسبة عالية من الألياف تساعدك على الشعور بالشبع لفترة طويلة.
- يحسن عملية الهضم: تساعد الألياف الموجودة في قشر البرتقال على تنشيط وتنظيم عملية الهضم، بينما استخدم قشر البرتقال في الطب القديم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.
- يعزز صحة العين.يمكن لمركبات الليمونين والعشاري في قشر البرتقال أن تعزز صحة العين وتحسن الرؤية.
- تبييض الأسنان: يحتوي قشر البرتقال على مضادات حيوية طبيعية تساعد في حماية الأسنان من التسوس ويمكن استخدامها أيضًا لتبييض الأسنان والقضاء على رائحة الفم الكريهة يساعد قشر البرتقال على تنظيف الأسنان إذا تم استخدامه بانتظام حيث أنه يقلل من تراكم اللون الأصفر على الأسنان ويفرك قشر البرتقال يوميًا قبل النوم لأنه يمد الأسنان بفيتامين C والكلسيوم ويحارب الأسنان التي تتواجد طوال الليل من الكائنات الحية الدقيقة في حالة عدم توفر قشر البرتقال يمكن أيضًا استخدام مسحوق قشر البرتقال الجاف.
- نضارة البشرة: يمكن لقشر البرتقال أن يعالج حب الشباب ويقضي على الرؤوس السوداء والخلايا الميتة في الجلد كما أنه يحافظ على نضارة البشرة ونعومتها يعمل كمبيض للبشرة حيث أنه يساعد على إزالة البقع الداكنة من الجلد والتخلص منها تحتوي قشور البرتقال على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد الناس على التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة والتخلص من بثور الوجه.
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