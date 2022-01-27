ب2 كوب دقيق أعملي بسكويت الأوريو المقرمش بمقادير دايبة وناعمة بطعم أحلي من محلات المخبوزات

يعتبر البسكويت من الأشياء المحببة للاطفال والكبار، ويعتبرونها وجبة أساسية لذيذة خاصة للأطفال وتفضل كل ام بتحضير البسكويت بدلاً من شرائه وبتكلفة أقل ونظافة أكثر، فحيث يوجد انواع كثيرة من البسكويت السادة والبرتقال والشيكولاتة، ويعد بأشكال مختلفة ورائعة تجذب الناس لعملها أو لشرائها وخصوصا بسكويت الأوريو المحبب لكل الناس، سوف نقوم بتحضير هو بالمنزل بطريقة سهلة ولذيذة.

نجد أن بسكوت الاوريو من أهم أنواع الحلوى التي نتناولها بشكل بسكويت او بشكل مشروب ساخن أو عمل الحلوى والكيكات ببسكويت الاوريو، في تداول شرائه في الأسواق وتعرضه والكافيهات كمشروب مميز وعمل الحلوى والكيكات الاوريو بمذاقها الذي يعشقه الجميع وخاصة الاطفال، فتقوم ربة المنزل بإعداد بسكويت الاوريو بشكل آمن وصحي للاطفال.

طريقة تحضير بسكويت الأوريو

المكونات:-

٢ ونصف كوب دقيق أو أكثر حسب الاحتياج.

نصف كوب من الكاكاو.

كوب من السمن أو الزبدة.

٢ كوب من السكر البودر منخول.

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

رشة ملح.

مكونات حشوة الكريمة:-

نصف كوب زبدة لينة.

كوب سكر بودر.

نصف كوب جبن كريمي.

فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:-

في وعاء باستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخلط الزبدة أو السمن مع السكر حتى يذوب السكر .

نقوم بإضافة حبات البيض واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق.

سوف نقوم باضافة الكاكاو والقهوة سريعة الذوبان ويخفق جيدا.

نقوم بوضع الدقيق مع الملح بالتدريج مع التقليب حتى الوصول لعجينة مناسبة قابلة للتشكيل.

تفرد العجينة وتشكل على شكل دوائر الاوريو متساوية الحجم.

نقوم بتحضير صوانى الخبر مبطنة بورق خبر او مدهونة زبدة ونرص قطع البسكويت فيها.

تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة.

نترك جانبا لتبرد.

طريقة تحضير الحشوة

باستخدام المضرب الكهربائي نقوم بتحضير وعاء ونضع السكر والزبدة ونخفق جيدا.

ثم نقوم بإضافة الجبن الكريمي والفانيليا ورشة الملح.

نخفق جيدا حتى تتجانس المكونات وتصبح بقولك كريمي لذيذ ثم تستخدم لحشو بسكويت الأوريو.

يترك البسكويت اليوم التالى قبل الحشو حتى يتماسك ويصبح مقرمش ولذيذ.

عند الحشو توضع قطعة من البسكويت وعليها ملعقة من الكريمة ويوضع قطعة أخرى من البسكويت عليها.

تقدم في طبق التقديم ويقدم جانبها مشروب غازى أو حليب أو شاي.

طريقة تحضير مشروب الأوريو

المكونات:-

كمية من بسكويت الأوريو(مجروش).

كوب حليب.

عسل ابيض.

ايس كريم شيكولاتة.

قطعتين من البسكويت.

طريقة التحضير:–