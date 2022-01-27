بكوب واحد من جوز الهند اصنعي أحلي بسكويت جوز الهند

بسكوت جوز الهند من البسكوتات الشهية السهلة التي يفضلها الكثير بجانب الشاي والمشروبات المفضلة ، أو حتي تناولها صباحا أو كوجبة خفيفة أثناء اليوم، ويمكن إعطائها للأولاد في المدرسة أو تناوله في المنزل مع الأصدقاء ، ك، بالإضافة إلى القيمة الغذائية لجوز الهند ،حيث أن جوز الهند يحافظ علي صحة القلب ويحسن أيضا من عملية الهضم , و يزيد من مناعة الجسم ، كما يحسن من صحة الفم .

بسكوت جوز الهند بالمكونات وطريقة التحضير الناجحة له.

المكونات لعمل بسكوت جوز الهند

كوب من جوز الهند المفروم.

كوب ونص دقيق.

عدد 2 بيضة.

نصف كوب من اللبن.

كوب سكر.

كوب من الذبدة في درجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير بسكويت جوز الهند اللذيذ