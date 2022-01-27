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عمر شويل - جدة بكوب واحد من جوز الهند اصنعي أحلي بسكويت جوز الهند - ثقفني
بسكوت جوز الهند من البسكوتات الشهية السهلة التي يفضلها الكثير بجانب الشاي والمشروبات المفضلة ، أو حتي تناولها صباحا أو كوجبة خفيفة أثناء اليوم، ويمكن إعطائها للأولاد في المدرسة أو تناوله في المنزل مع الأصدقاء ، ك، بالإضافة إلى القيمة الغذائية لجوز الهند ،حيث أن جوز الهند يحافظ علي صحة القلب ويحسن أيضا من عملية الهضم , و يزيد من مناعة الجسم ، كما يحسن من صحة الفم .
بسكوت جوز الهند بالمكونات وطريقة التحضير الناجحة له.
المكونات لعمل بسكوت جوز الهند
- كوب من جوز الهند المفروم.
- كوب ونص دقيق.
- عدد 2 بيضة.
- نصف كوب من اللبن.
- كوب سكر.
- كوب من الذبدة في درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة تحضير بسكويت جوز الهند اللذيذ
- نقوم بإحضار صاج أو صينية ونضع عليها ورقة زبدة،أو نقوم دهنه بالزيت ونضعه جانبا.
- في بولة كبيرة نقوم بخلط البيض واللبن والسكر والزبدة والفانيليا معا ونضربهم بالضرب الكهربائي أو بالضرب السلك حتى تمام التجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب جوز الهند كله ثم الدقيق والبيكنج بودر.
- نقوم بالعجن جيدا حتى تمام التجانس َيمكننا إضافة جوز هند اكثر أو دقيق حسب الحاجة، لنصل الي شكل عجين متماسك سهل التشكيل.
- نقوم بعمل كرات صغيرة أو أشكال نجوم أو الشكل المفضل المرغوب فيه، ومن الممكن إشراك الأطفال في التشكيل وقضاء وقت ممتع معهم لتشجيعهم على الاكل والاستفادة من القيمة الغذائية العالية لجوز الهند.
- والشكل المعتاد التقليدي لبسكويت جوز الهند هوع عمل دائرة والضغط عليها بالشوكة لتكوين شكل مضلع البسكويت
- نقوم بإدخال الصينية الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يأخذ اللون الدهبي أو لزيادة القرمشة البسكويت ممكن زيادة وقت السوا أيضا.
- عند النضج يقدم مع مشروبكم المفضل ،أو يؤكل لوحده فهو لذيذ جدا.
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