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عمر شويل - جدة فطائر الزبادي اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع - ثقفني
فطائر الزبادي من المخبوزات التي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ، وتحرص كثير من الأمهات على إعداد الفطائر المحشية بأنواعها في المنزل فهي محببة جداً للأطفال والكبار، ويتم تقديمها كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، أو تقدم كساندويتشات للأطفال في أيام المدارس والرحلات، ويتم إعداد فطائر الزبادي بحشوات مختلفة مثل الجبن أو الشوكولاتة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الزبادي اللذيذة بمكونات بسيطة.
مكونات فطائر الزبادي
سنقدم لكم مكونات فطائر الزبادي ببعض المكونات البسيطة، وهى كما يلي:-
- كوب من الزبادي بحرارة الغرفة (200 جرام).
- كوب من الماء الدافئ (200 مللي).
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- كوب من الزيت النباتي (200 مللي).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 6 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
- 2 بياض بيض بحرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (10 جرام).
الحشوة
- جبن أبيض فيتا
- شيكولاتة بالحليب.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- في إناء عميق نضع كوب من الزبادي، كوب من الزيت، كوب من الماء الدافئ، ثم نضيف بياض البيض، ثلاث ملاعق من السكر وملعقة كبيرة من الخميرة.
- ثم نقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها، ثم نقوم بإضافة ستة أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات المخلوط بملعقة صغيرة من الملح إلي الخليط السابق بالتدريج ونقلب جيداً ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- ثم تغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، نفرد كرة العجين على اليد ثم نضع ملعقة صغيرة من الجبن أو قطعة من الشوكولاتة ونشكلها لكرة مرة ثانية.
- نضع كرات العجين بعد تشكيلها في صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- ثم تدهن بخليط صفار البيض والفانيليا وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة.
- عند تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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