فطائر الزبادي اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع

فطائر الزبادي من المخبوزات التي يمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ، وتحرص كثير من الأمهات على إعداد الفطائر المحشية بأنواعها في المنزل فهي محببة جداً للأطفال والكبار، ويتم تقديمها كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، أو تقدم كساندويتشات للأطفال في أيام المدارس والرحلات، ويتم إعداد فطائر الزبادي بحشوات مختلفة مثل الجبن أو الشوكولاتة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الزبادي اللذيذة بمكونات بسيطة.

مكونات فطائر الزبادي

سنقدم لكم مكونات فطائر الزبادي ببعض المكونات البسيطة، وهى كما يلي:-

كوب من الزبادي بحرارة الغرفة (200 جرام).

كوب من الماء الدافئ (200 مللي).

3 ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الزيت النباتي (200 مللي).

ملعقة صغيرة من الملح.

6 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

2 بياض بيض بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية (10 جرام).

الحشوة

جبن أبيض فيتا

شيكولاتة بالحليب.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير