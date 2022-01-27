نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاجن ام على بالمكسرات بطريقة سهلة وسريعة لأحلى تحلية شتوية في المقال التالي
يعد طاجن ام على من الحلويات الشتوية المشهورة، والتى لها شهرة كبيرة فى مصر والدول العربية وتعد من الحلويات اللذيذة ويتم تقديمها فى فصل الشتاء لأنها تقدم ساخنة، وهى تقدم بالعديد من الطرق المختلفة فى مكوناتها سواء من الرقاق الناشف أو الجلاش أو باقى العيش الفينو أو التوست المحمص، وتبحث العديد من السيدات عن مكوناتها المختلفة لتقدمها باشكال مختلفة فى كل مرة، ونحن اليوم سوف نقدمها لحضراتكم برقائق الجلاش المقلي والمكسرات اللذيذة، وجميعها مكونات مفيدة ومغذية وتبحث فى الجسم الطاقة والنشاط لما تحتوى عليه من مكونات بسيطة وصحية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير طاجن ام على بالمكسرات بالتفصيل.
مكونات طاجن ام على بالمكسرات
يتكون طاجن ام على بالمكسرات من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:
- لفة من الجلاش.
- ١/٢ كوب من القشطة.
- لتر من اللبن السائل.
- ١/٢ كوب من جوز الهند.
- كوب من السكر.
- ١/٢ كوب من الزبيب.
- كوب من السمنة.
- ١/٢ كوب من الفول السوداني.
- رشة من الملح.
- ١/٢ كوب من الكريمة السائلة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل طاجن ام على بالمكسرات سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عمله فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونضع بها كوباية السمنة ونفك لفة الجلاش.
- ونقوم بقلي الرقائق فى السمنة حتى يصبح لونها ذهبي.ثم نرفعها من السمنة ونضعها فى مصفاة حتى نتخلص من السمنة الزائدة.
- بعد ذلك نضعها فى صينية الخبز او الطاجن.
- ثم نحضر حلة مناسبة ونضع بها اللبن والكريمة والسكر ونضعها على النار ونتركه حتى يغلي.
- نسكب خليط اللبن الساخن فوق رقائق الجلاش ونضيف عليها المكسرات من جوز الهند والفول السودانى والزبيب او أى نوع آخر من المكسرات تفضلون.
- نقلب برفق حتى تختلط المكونات مع بعضها مع مراعاة عدم تكسير الرقائق.بعد ذلك نضع القشطة على الوجه وندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي
- ثم نخرجها من الفرن ونضيف عليها شوية من المكسرات على الوجه وتقدم وبالف صحة وعافية.
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