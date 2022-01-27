طاجن ام على بالمكسرات بطريقة سهلة وسريعة لأحلى تحلية شتوية

يعد طاجن ام على من الحلويات الشتوية المشهورة، والتى لها شهرة كبيرة فى مصر والدول العربية وتعد من الحلويات اللذيذة ويتم تقديمها فى فصل الشتاء لأنها تقدم ساخنة، وهى تقدم بالعديد من الطرق المختلفة فى مكوناتها سواء من الرقاق الناشف أو الجلاش أو باقى العيش الفينو أو التوست المحمص، وتبحث العديد من السيدات عن مكوناتها المختلفة لتقدمها باشكال مختلفة فى كل مرة، ونحن اليوم سوف نقدمها لحضراتكم برقائق الجلاش المقلي والمكسرات اللذيذة، وجميعها مكونات مفيدة ومغذية وتبحث فى الجسم الطاقة والنشاط لما تحتوى عليه من مكونات بسيطة وصحية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير طاجن ام على بالمكسرات بالتفصيل.

مكونات طاجن ام على بالمكسرات

يتكون طاجن ام على بالمكسرات من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي:

لفة من الجلاش.

١/٢ كوب من القشطة.

لتر من اللبن السائل.

١/٢ كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

١/٢ كوب من الزبيب.

كوب من السمنة.

١/٢ كوب من الفول السوداني.

رشة من الملح.

١/٢ كوب من الكريمة السائلة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل طاجن ام على بالمكسرات سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عمله فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: