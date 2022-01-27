هتبقي ملكة جمال.. كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنه خلال يومين فقط

يعد هذا الكريم من أبرز الكريمات التي تستخدم في علاج الحروق التي تظهر على البشرة سواء أن كانت هذه الحروق ناتجة عن عمليات الليزر او عن اشعة الشمس أو عند استخدام أحد منتجات البشرة بشكل خاطئ أو حتى بعد ازالة الشعر بطريقة خاطئة ويساعد على التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الجسم التخلص من آثار الحروق والجروح ولكن هناك بعض الاستخدامات الأخرى التي نحتاج فيها هذا الكريم يتم استخدامه فيها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الاستخدامات الأخرى التي نستخدم فيها كريم ميبو ‏استخدم هذا الكريم في عمليات التجميل وتفتيح من خلال إضافة بعض المكونات الأخرى إلى هذا الكريم حتى يكون له فعالية أكبر على بشرة الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خلطة تبيض وتفتيح البشرة باستخدام كريم ميبو والنشا.

‏مكونات خلطة كريم ميبو والنشا للتبييض والتفتيح

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من خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة كريم ميبو ‏للتخلص من البقع الداكنة الموجودة في الجسم وتفتيح البشرة ‏هذه المكونات التي نحتاج إلى إضافتها إلى الخليط هي:

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كبيرة من كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من النشا.

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‏ ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

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طريقة إعداد خلطة كريم ميبو

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة كريم ميبو وهذه الخطوات هي:

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