نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تنظيف البط من الريش الصغير والزفارة نهائيا بمكون سحري خطير هيخليها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط من الريش الصغير، من أهم الخطوات التي لا بد من الاهتمام بتنفيذها على الوجه الذي ينبغي لضمان نظافة الطيور والأنواع المختلفة من الدواجن وهذا قبل أن يتم طهيها وتسويتها، وتعتبر الأنواع المختلفة من السلالات الدجنة في حاجة إلى التنظيف الجيد حيث يتواجد نوع من الريش القصير والذي يعد من بين الأشياء صعبة الإزالة إلا بطرق وحيل مطبخية بسيطة من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بعملها وتنفيذ خطواتها بشكل جيد للحصول على الدجاج أو البط ومختلف نوعيات الطيور نظيفة تماما وخالية من التواجد لأي ريش.

تنظيف البط من الريش الصغير

العديد من الحيل والطرق التي من الممكن أن يكون هناك اعتماد عليها للتخلص تماما من تواجد أي ريش على سطح الدجاج أو أنواع البط من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة من المنزل وتلك المكونات تعد من بي أهم ما يجب استعماله ليس فقط من أجل الإزالة ومحو أي تواجد للريش الصغير أو ما يعرف بالزغب ولكن لتطهير تام لكل جسم البط أو الدواجن المراد طهيها، ولكي يكون هناك مستوى عالي من النظافة لأنواع الطيور من الممكن أن نقوم بالاعتماد على تلك الطرق القادمة:

طريقة الملح الخشن لتنظيف الدواجن والبط

مختلف النوعيات من الدواجن وأهمها البط لا بد من تنظيفها بتلك الطريقة وهذا ما يكون من خلال تدليك جسم أي نوع دواجن بالملح الخشن وهذا ما يمنح ربة البيت التحكم بالريش الصغير والقدرة على إمساكه وإزالته والتخلص منه، وبعدها يغسل نوع الدجاج أو البط بالماء الفاتر وينقع بالملح والماء والليمون.

تنظيف البط ومختلف الطيور من الريش باستعمال الردة

الردة أيضا لها القدرة على أن تزيل كل ما يتواجد من ريش قصير على جسم البط أو جسم الدواجن حيث يتم تدليك جسم الدجاجة أو البطة بالكامل باستعمال نوع من الردة الخشنة بكمية حوالي نصف كوب وهذا ما يساعد في نوع كل الريش المتبقي الظاهر على الجلد، وإزالة أي تراكمات على سطح الجلد ثم غسل الدجاج ونقعه مما يؤدي الي التخلص من الزفارة نهائيا.