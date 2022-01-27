فكرة جديدة لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتسلقي اكثر من 3 وحدات بدون تعب

سلق الكرنب بدون ماء، من الممكن أن يسلق وبدون استعمال أي كمية من الماء، وتعتبر تلك الطريقة هي الأسرع والأكثر توفيرا للوقت والجهد ومن الممكن لأي ربة منزل أن تقوم بها في الحالة التي تتوفر لديها بالمطبخ فرن ميكرو ويف، وتعتبر أهم الخطوات التي تساعد في السلق بشكل سهل للكرنب هي تقطيعه في بداية الأمر بطريقة صحيحة، وتوجد العديد من الطرق أيضا للتقطيع، لذا نوضح من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة كيف لكل ربة منزل أن تقوم بسلق الورق وتحضيره وفي منتهى السهولة والسرعة ومن دون الماء لعمل أسرع وجبة من المحاشي.

سلق الكرنب بدون ماء

من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالسلق للكرنب بتلك الطريقة التي سنوافيكم بذكر خطواتها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة والتي نخص فيها بالذكر الطريقة الأسرع والتي من خلالها من الممكن لكل ربت البيوت حشو كمية كبيرة من الورق بعد سلقها بتلك الطريقة السريعة والتي تتطلب في البداية أن يتم التقطيع الجيد للكرنب ومن ثم يتم سلقه وبكل سهولة كما يلي:

طريقة سهلة لسلق الكرنب بدون ماء

إليك أفضل طريقة لتقطيع الكرنب قبل أن تقبلي على سلقه من دون الما، فمن الممكن أن نحض الكرنبة ونقوم بإزالة الرأس تماما ومن ثم يتم وضعها بشكل معكوس ثم بعد ذلك تقطع بالكامل بالسكين لمربعات من الورق يسهل بعد ذلك سلقها اعتمادا على الخطوات الآتي ذكرها:

هذه الطريقة تعتبر من أفضل وأسرع طريقة من الممكن من خلالها السلق للورق وبمنتهى السهولة لكي يصبح جاهز تماما على الاستخدام، حيث نقوم باستعمال نوع كيس من الأكياس الحرارية والتي تساعد في نضج الأطعمة بالفرن ويتم وضع كمية مناسبة من الورق في الكيس مع إحكام غلقه.

ومن ثم يصبح الورق جاهز على التسوية فيوضع بالميكرو ويف وعلى الفور نجد أن الورق قد تم سلقه

ويتم هذا ما يكون خلال ثلاث دقائق، ومن الممكن أن توضع الكرنبة وتكون كملة بداخل كيس مناسب وهذا حال كان الفرن له سعة تسمح بذلك.

هناك طريقة أخري لسلق الكرنب بالماء فقومي بوضع إناء به ماء علي النار وقومي بتقطيع الكرنب الي اربع أجزاء وقومي بوضع كل جزء في الماء المغلي واتركية لمدة عشرة دقائق ثم قومي بإخراجة من الماء ثم قومي بوضع الجزء الآخر واتركية أيضا لمدة ربع ساعة وهكذا حتي يتم الانتهاء من سلق الكرنب