أعملي كيكة الفراولة الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية بطريقة ناجحة ألذ كيك ممكن تدوقيه

يعد الكيك من الحلويات اللذيذة التى يحرص على تناولها الكبار والصغار، حيث أن الفراولة غنية بالفيتامينات والبوتاسيوم ومضادات للاكسدة، وتعتبر وجبة ذات قيمة غذائية لاحتواء مكوناتها على النشويات والسكريات المفيدة، وتناول الحلويات من الأشياء التى يحرص عليها كثير من الناس كوجبة أساسية للإفطار أو العشاء، ونقوم كل ربة منزل على تحضير كافة الاكلات والحلويات لضمان صحة أسرتها، وسوف نقوم بتحضير كيك الفراولة بطريقة بسيطة.

نتناول الكيك باعتبارها من احسن واهم أنواع الحلويات الشرقية التي نتناولها ونتفنن في إعدادها بعدة اشكال، فيمكننا إعداد الكيكة بعدة نكهات منها كيكة بالفراولة كيكة الفانيليا وكيكة الشوكولاتة وأيضا تحضيرة بنكهة البرتقال، فتعد كيكة الفراولة هي من ألذ انواع الكيكة التي يتناولها الأطفال والكبار فتقوم ربة المنزل إعدادها بااقل الإمكانيات المتوفرة لديها.

طريقة تحضير كيك الفراولة

المكونات:-

٢ ونصف كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب حليب.

كوب زيت ذرة.

٤ بيضات.

كوب سكر.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب كاكاو خام.

طريقة التحضير:-

نقوم أولا بتسخين الفرن لضمان نجاح رفع الكيك.

في وعاء نضع السكر والزيت ونخفق جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوى.

نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة الحليب ونخفق جيدا.

ثم نضيف الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونخفق حتى نحصل على قوام ناعم.

نقوم بتحضير قالب خبز الكيك ويكون مدهون ويصب فيها خليط الكيك.

ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ٢٥ دقيقة أو حتى تمام النضج.

يتم اختبار الكيك بالسكين أو بعود خشبي قبل خروجها من الفرن لضمان نجاح الكيك وتسويتها.

نخرجها من الفرن وتترك جانبا حتى تبرد.

نقوم بتقسيم الكيك من المنتصف للحصول على طبقتين ونقوم بفرد كمية من الكريم شانتيه على الطبقة الأولى ونضع طبقة من الفراولة عليها الطبقة الثانية من الكيك.

نقوم بتزيين الكيك بالكريم شانتيه المخفوق على الوجه والجوانب.

نقوم بتقطيع الفراولة ونشكلها على الكيك نضع منها على الوجه وعلى الجوانب.

ونرش عليها رشة من الشيكولاتة المبشورة أو السكر البودر.

توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٣ ساعات قبل التقديم لكى تتماسك الكريمة والفراولة على الكيك وتقدم باردة.

تقدم مع الشاي أو الشاي بالحليب أو عصير الفراولة بالحليب أو مشروب غازى.

فوائد الفراولة