لازم تجربيها.. الجبنة التركي الرومي في البيت عملت 3 كيلو جبنة من 2 كيلو لبن بطعم أحلي من الجاهز

الجبن الرومي من أبرز انواع الأجبان التي يتم استخدامها في العديد العديد من أصناف الطعام اللذيذ كما أنه يتم إعداد الفطائر استخدام هذا الجبن ‏واعتدنا دائما نقوم بشراء الجبن الرومي من الخارج ‏من خلال بعض الأماكن التي تبيع منتجات الألبان ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن الرومي في المنزل باستخدام مكونات طبيعية واحد المنتجات الطبيعية التي تحتاج إلى اضافة العديد من المكونات التي نحتاج إليها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع

طريقة عمل الجبن الرومي في المنزل

إذا تحدث أيضا عن طريقة إعداد الجبن الرومي في المنزل بالتفصيل عن مكونات إعداد الجبن الرومي في المنزل فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع داد الجبن الرومي في المنزل وربما يكون الجبن الرومي بالفعل هو احد انواع منتجات الألبان ولكن يمكن اضافة بعض المكونات الأخرى حتى نحصل على الجبن الرومي في المنزل بطريقة سريعة المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي هي:

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نحتاج إلى كوب ونصف كوب تقريبا من الماء البارد جدا.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

حبة كبيرة من البطاطس المفرومة.

كوب من الحليب الطازج كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من القشطة.

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طريقة إعداد الجبن الرومي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الجبن الرومي في المنزل بخطوات سريعة وهذه الخطوات هي:

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