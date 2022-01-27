طريقه عمل العجه المصرية الأصلية في ١٠دقايق هاتعمليها وتقدميها فطار وغدا وعشا

تكون عجة البيض من المأكولات الشهية واللذيذة التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي أكلة لذيذة وشعبية اشتهرت كثيرا في مصر يحبها الكبار والصغار ويتم عملها بأكثر من طريقة وسوف نوضح طرق أعدادها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل عجة البيض

يتم عمل عجة البيض بأكثر من طريقة فسوف نقوم بعمل عجة البيض مع البطاطس وسوف نتعرف على مكوناتها من خلال الاتي:-

٢ حبة بطاطس متوسطة الحجم.

٤ حبات من البيض.

بصلة متوسطة الحجم.

٢ حبة طماطم.

فلفل أخضر.

فص ثوم مفروم.

ملعقة كمون.

ملعقة زيت.

ملعقة سمنة.

ملعقة فلفل اسود.

ملعقة ملح.

طريقة عمل عجة البيض بالبطاطس

نجد أن عمل عجة البيض مع البطاطس يكون مفيد جدا وذلك لأنها تتكون من عنصرين مهمين وهم البيض والبطاطس حيث يكون البيض مصدر للبروتين القوي الذي يحتاجه الجسم، وتكون البطاطس من الخضراوات المفيدة جدا والتي تحتوي على الفيتامينات والحديد وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..