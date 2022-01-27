بعجينة طرية وخفيفة أصنعي خبز التورتيلا على أصوله بمكونات بسيطة ومظبوطة خطوة بخطوة

خبز التورتيلا يعتبر من أنواع المخبوزات التي يفضل جميع الناس شراؤه من المحلات على الرغم من أن يتم عمله في المنزل بكل سهولة وبطريقة سريعة جدا، حيث أن المقادير التي يحتوي عليها تكون موجودة في كل مطبخ وبسيطة ولا تكون مكلفة فهو من أنواع الخبز الإقتصادي فطريقة تحضيره في البيت لا تحتاج إلى وقت كثير أو جهد.

ومن الممكن أن نقوم بعمل كمية كبيرة من خبز التورتيلا ونحتفظ به في الفريزر لفترة طويلة من الوقت، وعادة نقوم بإستخدام هذا الخبز عند حشوه بالشاورما سواء كانت لحمة أو فراخ وتوجد أنواع عديدة من الخبز غير هذا مثل العيش البلدى والفينو والكايزر وغيرهم ولكن هذا الخبز بالتحديد هو الذي يتم حشوه بالشاورما.

مكونات خبز التورتيلا

من المعروف أن خبز التورتيلا من المخبوزات الشهيرة والمستخدمة بكثرة ويعشقها الكثير من الأطفال والكبار، وذلك لحشوها بالأكلات اللذيذة مثل فهيتا الفراخ والشاورما سواء الفراخ أو اللحمة، ولكن الكثير لا يعرف طريقة تحضيرها في المنزل مثل الجاهزة، ولكن في السطور التالية سنوضح لكم طريقة سريعة وسهلة لعمل خبز التورتيلا بمكونات مظبوطة.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الحشوة المرغوب فيها.

طريقة عمل خبز التورتيلا