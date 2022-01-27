نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة طرية وخفيفة أصنعي خبز التورتيلا على أصوله بمكونات بسيطة ومظبوطة خطوة بخطوة في المقال التالي
خبز التورتيلا يعتبر من أنواع المخبوزات التي يفضل جميع الناس شراؤه من المحلات على الرغم من أن يتم عمله في المنزل بكل سهولة وبطريقة سريعة جدا، حيث أن المقادير التي يحتوي عليها تكون موجودة في كل مطبخ وبسيطة ولا تكون مكلفة فهو من أنواع الخبز الإقتصادي فطريقة تحضيره في البيت لا تحتاج إلى وقت كثير أو جهد.
ومن الممكن أن نقوم بعمل كمية كبيرة من خبز التورتيلا ونحتفظ به في الفريزر لفترة طويلة من الوقت، وعادة نقوم بإستخدام هذا الخبز عند حشوه بالشاورما سواء كانت لحمة أو فراخ وتوجد أنواع عديدة من الخبز غير هذا مثل العيش البلدى والفينو والكايزر وغيرهم ولكن هذا الخبز بالتحديد هو الذي يتم حشوه بالشاورما.
مكونات خبز التورتيلا
من المعروف أن خبز التورتيلا من المخبوزات الشهيرة والمستخدمة بكثرة ويعشقها الكثير من الأطفال والكبار، وذلك لحشوها بالأكلات اللذيذة مثل فهيتا الفراخ والشاورما سواء الفراخ أو اللحمة، ولكن الكثير لا يعرف طريقة تحضيرها في المنزل مثل الجاهزة، ولكن في السطور التالية سنوضح لكم طريقة سريعة وسهلة لعمل خبز التورتيلا بمكونات مظبوطة.
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من الحشوة المرغوب فيها.
طريقة عمل خبز التورتيلا
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقتان كبيرتان من الحليب البودر ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- وقومي بإضافة كمية مناسبة من الماء الدافئ مع الإستمرار في العجن لمدة عشر دقائق حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة وناعمة وتكون طرية ثم نضع غطاء على هذه العجينة ونتركها جانبا في مكان دافئ حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا حتى ترتاح ويسهل تشكيلها.
- وبعد ذلك يتم تشكيل هذه العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها أيضا مرة أخرى حتى ترتاح لكي يسهل فردها وبعد مرور ربع ساعة تقريبا نقوم بفرد هذه الكور لتكون على شكل دائري وسمكها رقيق.
- ثم قومي بتجهيز طاسة مسطحة بشرط أن لا تكون لاصقة ونضعها على النار وتكون النار هادئة جدا وعند تسخين الطاسة بطريقة جيدة نضع بها خبز التورتيلا، وعندما يتغير لونه قليلا من الوجهين يتم إخراجه من الطاسه ونضعهم في طبق مسطح وهكذا نستمر بنفس الطريقة حتى إنتهاء الكمية.
- وبعد أن يبرد هذا الخبز نحضر الحشوة المرغوب فيها ويتم وضعها في خبز التورتيلا ونقوم بلفه حتى يكون علي شكل إسطواني ويتم تجهيز طاسة ويتم دهنها بالقليل من الزيت وعند تسخينه نضع الخبز حتى يأخذ اللون الذهبي وقومي بإخراجه وتقديمه.
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