نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتخزين الثوم من السنة للسنة بطريقة صحية وبدون تغير في اللون أو الطعم هيفضل فريش في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخزين الثوم من السنه للسنه بخطوات بسيطة جدا من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بها حيث تعتبر فصوص لثوم من المكونات الأساسية لأي نوع من أنواع الوجبات الأساسية والتي تحتاج لنكهة الثوم بشكل قوي، ولكن تقشير الثوم قد يستهلك من ربة المنزل وقتا طويلا، لذا فالكثير منهن تحتجن لتخزين الثوم جاهز على الاستعمال وهذا ما له طرق عديدة نتناولها فيما يلي من تلك الفقرات المقبلة وعلى كل رببة منزل أن تختار الأيسر والأفضل لها من تلك الطرق والتي نقوم بذكر الخطوات الخاصة بكل منها.

تخزين الثوم من السنه للسنه

التخزين لفصوص الثوم من السنه للسنه من بين الخطوات والمهام المنزلية والتي تسعى ربات البيوت للقيام بها، حيث يعد الثوم نوع من النباتات المميزة والتي لها دور في إكساب الطعام أفضل نكهة، ومن خلال الاستعانة بطريقة بسيطة كالتي سنقوم بعرضها من الممكن لك أن تقومي بخطوة الحفظ للثوم من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة.

تخزين الثوم مع مكون الزنجبيل

من أفضل الطرق المميزة والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بالتخزين بشكل صحيح للثوم ومن خلال الآتي نوضح خطوات الطريقة والتي نذكرها على هذا النحو الآتي:

تقوم ربة المنزل بالتقشير لكميتها التي تريد تخزينها من الثوم.

الخطوة التالية تكون من خلال استعمال كمية من الزنجبيل حوالي ملعقتان مفرومتان ناعم منه.

يتم المزج في الكبة ما بين الثوم والزنجبيل مع القليل من الملح.

الخلط لجيد للمكونات بالكبة حتى نحصل على مزيج ناعم يتم وضعه بمكعبات الصنع للثلج، والحفظ يكون بداخل الفريزر.

طريقة أخرى مميزة لحفظ الثوم

تعتبر تلك الطريقة أيضا من الطرق البسيطة والعملية والتي يتم حفظ الفصوص لنبات الثوم فيها صحيحة أي سليمة فلا نقوم بتقطيعها أو فرمها، فقط على ربة المنزل أن تقوم بخطوة تقشير فصوص الثوم مع وضعها في داخل برطمان بحجم ملائم، ومن المفضل وضع كمية من الزيت لتغطية فصوص الثوم، وإحكام غلق البرطمان وحفظه في داخل الثلاجة، والاستعمال حال الحاجة.

تخزين الثوم يعتبر شيء ضروري وهام في المنزل ويمكن تخزينه ببساطة في البيت بدون مجهود باستخدام ملعقة واحدة من الزنجبيل فهي تساعد في تخزبن الثوم لفترة طويلة بدون ما يسود أو يتهري سيصبح ابيض طازة كأنك لسه شرياها من الخضري وقد ذكرنت طريقة تخزين الثوم باستعمال الزنجبيل بسهولة في المقال طبقي الخطوات وتسطيعين تخزبن كميات كبيرة من الثوم بسهولة