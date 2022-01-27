طريقة عمل السويسرل عملت من كوبين من الدقيق ٢٠قطعه سويسرول

عمل سويسرول بارد حيث أن السويسرول نوع من الحلويات اللذيذة التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، وهو من الحلويات السريعة التي تعد بدون بيض ولا دقيق ويحتوي على قيمة غذائية عالية لما يحتويه من مكونات، والكثير من الأمهات يفضلون عمله في المنزل حرصا على سلامة أطفالهن، ولذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل هذه الوصفة في المنزل.

طريقة عمل السويسرول البارد

يمكنك من خلال المكونات التالية الحصول على السويسرول اللذيذ الذي لا يستهلك كثير من الوقت، ومن مكونات هذه الوصفة ما يلي:

ربع كيلو جرام من البسكويت السادة.

8/1 مكسرات على حسب الرغبة.

8/1 شيكولاتة غامقة.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب كبير من اللبن الحليب الدافئ.

مكونات الحشو

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب صغير من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانليلا.

كوب من جوز الهند.

طريقة التحضير

الآن لتحضير السويسرول البارد يجب عليك إتباع الاتي:

يتم إحضار الكبة ونضع بها البسكويت والمكسرات وتفرم فرم ناعم.

ثم نحضر وعاء ونضع به المكونات المحونة ويتم إضافة كلا من السكر الناعم واللبن يكون دافئ ثم الفانيليا.

ومن ثم يتم إذابة الشيكولاتة ويتم إضافتها على الخليط ويقلب جيدا حتي نحصل على قوام متماسك قليلا.

ثم نأخد الخليط ويتم الفرد على ورق الزبدة ثم نضع علية ورق زبدة من الأعلى زيتم الفرد على شكل مستطيل.

طريقة تحضير الكريمة

عند تحضير الكريم يجب علينا إتباع الاتي: