حضري المطبق السعودي باللحمة المفرومة بطعم لذيذ ورائع

يعتبر المطبق السعودي ، هو من الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جداً، فهو عبارة عن عجينة محشية باللحم المفروم ويتم تشكيلها على شكل مربعات صغيرة، تقدم مع شرائح الليمون الحامض ويمكن تقديمه في العشاء أو الغداء فهو طبق مغذي ومفيد، وطريقة تحضيره بسيطة تتلخص في خطوات سهلة جداً لا تحتاج إلي أي مجهود أو تعب وتعطي له مذاق لذيذ وأفضل من الجاهز، ويعتبر هو من الأكلات الشهية المناسبة جداً للضيوف وتعد من الأكلات المحببة لدي الأطفال والكبار، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المطبق السعودي بطريقة سهلة جداً.

مكونات عمل المطبق السعودي باللحمة المفرومة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ماء للعجن.

مقادير الحشوة

ربع كيلو لحم مفرومة.

2 حبة بصل كبيرة الحجم .

2 حبات طماطم .

بيضتين.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة قرفة مطحونة.

حزمة كرات.

زيت قليل للتحمير.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير المطبق السعودي باللحمة المفرومة بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

في وعاء كبير وواسع نضع الدقيق والملح وزيت الذرة ونقلب المكونات جيداً. ثم نستخدم العجان الكهربائي ونضع خليط الدقيق به، ثم نسكب الماء تدريجياً ويعجن علي سرعة متوسطة لمدة 10 دقائق حتي تتكون لديكي عجينة طرية ومطاطية. نضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت نتركها ترتاح قليلاً حتي يسهل فردها.

طريقة تحضير الحشوة