نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة لذيذة هتشرفك في العزومات في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة لذيذة هتشرفك في العزومات - ثقفني
تعتبر صينية البطاطس من أشهر أنواع الأكلات التي لا يختلف عليها أحد فهي من الأكلات المفضلة لدى الجميع وتنتشر في جميع أنحاء العالم وكل بلد تقوم بتحضيرها بطريقتها الخاصة، وتحضر صينية البطاطس باللحمة أو الفراخ ويمكن تحضيرها سادة بدون إضافات وتقدم بجانب طبق من الأرز الأبيض ونحصل على وجبه متكاملة وشهية وتقدم أيضا بجانب العيش البلدي لذلك سوف نقدم من خلال هذا المقال القادم.
طريقة تحضير صينية البطاطس باللحم
لعمل صينية البطاطس بقطع اللحم سوف نتبع عدة خطوات ونحضر بعض المكونات، وهى كالآتي:
مكونات عمل صينية البطاطس باللحم المفروم
- مقدار نصف كيلو من اللحم البقري مقطع قطع صغيرة.
- عدد ست حبات من البطاطس.
- عدد خمس حبات من الطماطم.
- عدد أربع بصلات.
- عدد أربعة حبات من الفلفل الأخضر.
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
- مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- مقدار ملعقة كبيرة من السمنة.
- كوب واحد من مرق اللحم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل قطع اللحم جيداً ثم تسلق في وعاء مع كمية مناسبة من الماء، ثم نقوم لتقشير حبات البطاطس وتقطع إلى مكعبات صغيرة.
- ثم نضعها في ماء وملح وبعد ذلك نقطع الطماطم أيضاً وكذاك الفلفل الأخضر إلى قطع صغيرة ثم نخضر صينية مناسبة ونضع بها مقدار السمن والزيت وننتظر حتى يسخن.
- ثم ننزل بحبات البطاطس المقطعة وتقلب على نار متوسطة حتى تتشوح وتستوى ثم نضيف كلاً من الثوم المهروس والبصل والفلفل وكوب من مرقة اللحم والطماطم القطع ثم نستمر بالتقليب حتى تتجانس المكونات جيداً وتترك صينية البطاطس على النار حتي تبدأ ب الغليان.
- وبعد ذلك ترفع عن النار ثم نوزع مقدار الزيت والببريكا وندخل صينية البطاطس داخل فرن تم تشغيله سابقاً على درجة حرارة 180درجة وتترك صينية البطاطس حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ونخرج صينية البطاطس من الفرن وتقدم ساخنه بجانب طبق من الأرز الأبيض والعيش وبذلك نكون قد حصلنا على صينية بطاطس رائعة ولذيذة وصحتين وعافيه.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ