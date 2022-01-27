طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة لذيذة هتشرفك في العزومات

تعتبر صينية البطاطس من أشهر أنواع الأكلات التي لا يختلف عليها أحد فهي من الأكلات المفضلة لدى الجميع وتنتشر في جميع أنحاء العالم وكل بلد تقوم بتحضيرها بطريقتها الخاصة، وتحضر صينية البطاطس باللحمة أو الفراخ ويمكن تحضيرها سادة بدون إضافات وتقدم بجانب طبق من الأرز الأبيض ونحصل على وجبه متكاملة وشهية وتقدم أيضا بجانب العيش البلدي لذلك سوف نقدم من خلال هذا المقال القادم.

طريقة تحضير صينية البطاطس باللحم

لعمل صينية البطاطس بقطع اللحم سوف نتبع عدة خطوات ونحضر بعض المكونات، وهى كالآتي:

مكونات عمل صينية البطاطس باللحم المفروم

مقدار نصف كيلو من اللحم البقري مقطع قطع صغيرة.

عدد ست حبات من البطاطس.

عدد خمس حبات من الطماطم.

عدد أربع بصلات.

عدد أربعة حبات من الفلفل الأخضر.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

مقدار ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب واحد من مرق اللحم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.

طريقة التحضير