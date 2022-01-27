وداعاً لشراء النيوتلا بعد الآن.. بكوب لبن فقط أعملي كيلو نيوتلا في البيت بطعم أحلي من الجاهزة

النوتيلا هي عبارة عن صوص الشوكولاتة ‏لذيذ الذي يحب العديد من الناس تناوله ‏بشكل كبير وهناك العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد النوتيلا ولكن عادة يتم ‏شراء النوتيلا من خارج المنزل من خلال أحد الأسواق الكبيرة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد صوص الشوكولاتة أو النوتيلا في المنزل باستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل حتى نحصل على إعطاء نفس الطعم الذي نحصل عليه عندما نقوم بشراء النوتيلا من الخارج و سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وطريقة اعدادها نوتيلا بالتفصيل في المنزل حتى يكون لها طعم لذيذ ويمكن من خلال هذا الخليط إعداد بعض الحلويات التي نحبها في ‏المنزل مثل الكيك وبعض الحلويات الأخرى ويتم استخدامها بشكل اكبر في الحلويات الباردة.

‏مكونات إعداد النوتيلا في الخلاط

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد النوتيلا في الخلاط باستخدام بعض المكونات الطبيعية الموجودة لدينا في المنزل ودون استخدام أي مواد كيميائية أو مواد حافظة تسبب أي أضرار للإنسان و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد النوتيلا أو صوص الشوكولاتة هي:

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كوب من الحليب الطازج كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة من القشطة.

½ ملعقة صغيرة من بودرة البندق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من الحليب البودرة.

‏طريقة إعداد النوتيلا في الخلاط بكوب واحد من الحليب

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد النوتيلا في الخلاط باستخدام كوب واحد من الحليب وهذه الخطوات هي:

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نحضر الخلاط الكهربائي نضع في كوب من الحليب بعد ذلك نضيف ملعقة من الكاكاو الخام وملعقة من السكر ‏باقة من القسطرة ملعقة من بودرة البندق ملعقة من الحليب البودرة بعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط حتى يصبح لدينا قوام سائل وهو قوام النوتيلا التي اعتدنا على شرائها عادة من الأسواق.

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‏ لذلك نضع صوص النوتيلا داخل علبة بلاستيكية ونترك في الثلاجة يمكننا استخدام صوص الشوكولاتة في أي وقت من خلال إعداد الحلويات والاصناف المميزة التي يحبها العديد من أفراد المنزل.

تعتبر النيوتلا من أكثر الاكلات التي يحبها الكبار والصغار ويمكن عملها بسهولة في المنزل وببساطة باستخدام كوب من الحليب فقط احضري الحليب وضيفيعايه بعض المكونات الأخري كما ذكرنا في المقال وسوف تحصلين على نيوتلا اصلية مثل. الجاهزة تماما ولا حاجة إلى شراؤها بعد اليوم فقد ذكرنا لكم في هذا النقال طريقة عمل النيوتلا من كوب حليب ويمكن اضافه الشيكولاته أو الب