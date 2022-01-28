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عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية اللذيذة والشهية مش حاتبطلى تعمليها - ثقفني
تعتبر سلطة التبولة اللبنانية من اشهر انواع السلطات فى الوطن العربى وخاصة فى بلاد الشام. كما تعتبر من اشهى السلطات على الاطلاق وأكثر السلطات التى توجد على سفرة دول البحر المتوسط. وتتميز سلطة التبولة بأنها سهلة التحضير ولا تحتاج الى وقت وجهد كما أن المكونات المستخدمة بسيطة ولا تحتاج الى تكلفة. كما تتميز سلطة التبولة بأنها غنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم. ونوضح طريقة عمل سلطة التبولة فى الخطوات التالية.
طريقة عمل التبولة اللبنانية الاصلية بدبس الرمان
المكونات والمقادير
- ربع حزمة من البقدونس المفروم.
- ثم ربع حزمة من النعناع المفروم.
- كذلك ثلاث حبات من الطماطم المقطعة قطع ناعمة.
- ايضا حبة من البصل مقطعة قطع ناعمة.
- أربع ملاعق من البرغل الناعم المغسول والمقطع قطع ناعمة.
- ثم عصير حبتان من الليمون.
- مع ملعقتان من دبس الرمان.
- كذلك ربع كوب من زيت الزيتون.
- ثم ملعقة صغيرة من القرفة.
- مع ملعقة من البهارات حسب الرغبة.
- ملح حسب الرغبة.
خطوات عمل سلطة التبولة اللبنانية
- نقع البرغل في عصير الليمون ثم يصفى من عصير الليمون ويترك عصير الليمون جانبا.
- يتم فرك البصل المفروم بالبهارات والقرفة الناعمة.
- ثم فى وعاء عميق يتم اضافة كل من البقدونس والنعناع والطماطم والبصل والبرغل ويتم خلط جميع المكونات.
- ثم اضافة حبات الرومان الى المكونات والملح وعصير الليمون كذلك اضافة زيت الزيتون على سلطة التبولة و تقدم سلطة التبولة بجانب الوجبات.
طريقة اخرى لعمل سلطة التبولة اللبنانية
- حزمة من البقدونس.
- ثلاث حبات من الطماطم.
- اربع اعواد من البصل الأخضر.
- ثلاث ملاعق من النعناع.
- ثم ربع كوب من البرغل.
- كذلك زيت زيتون حسب الرغبة.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- عصير ليمونة.
خطوات التحضير
- يغسل البرغل جيدا وتصفيته ثم اضافة عصير الليمون الى البرغل وينقع في عصير الليمون.
- غسل البقدونس و فرمها فرما ناعما. كذلك غسل النعناع وفرمة.
- ثم وضع البقدونس والنغعناع فى مصفاة ويترك حتى يتصفى جيدا.
- فرم الطماطم وكذلك يفرم البصل فرم ناعم. فى وعاء عميق نضع البقدونس والنعناع والطماطم والبصل وعصير الليمون والبرغل وتقليب المكونات جيدا.
- اضافة الملح والفلفل الاسود ثم اضافة زيت الزيتون وتقلب المكونات ثم تقدم بعد ذلك.
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