طريقة عمل الدونات بالزبدة الهشة الأصلية المقلية سهلة التحضير بالخطوات

طريقة عمل الدونات بالزبدة، تلك الوجبة الشهية اللذيذة، التي يمكنك تناولها في الإفطار مع مشروب دافيء، أو حتى التحلية بها عقب تناول وجبة أساسية أو دسمة، ويعود أصل وصفة الدوناتس، إلى أحد الطهاة الأمريكان، الذي رغب في عمل وصفة كعك، دون أن تتسبب في إحداث عسر هضم لمن يتناولها، وقاده التفكير إلى عمل الدونات بطريقتها الحالية الشهيرة، سواء مقلية أو في الفرن، ولكن الثابت هو أن تكون على شكل حلقات مفرغة من المنتصف، تسمح بمرور الهواء، فإذا لم يتم ثقبه، يظل الدونات نيئًا من المنتصف نوعا ما، وهو ما يتسبب في حدوث حالة من عسر الهضم لمن يتناوله، وتتعدد الطرق التي يمكنك عمل الدونات بها مثل؛ طريقة عمل الدونات الاصلية، وطريقة عمل الدونات الهشة، وكذلك طريقة عمل الدونات سهلة، وأيضًا طريقة عمل الدونات المقلية، أو طريقة عمل الدونات في الفرن، وكذلك طريقة عمل الدونات بالزبدة، كما يمكنك تنفيذ طريقة عمل الدونات بالشوكولاته، والمعروفة باسم طريقة عمل الدونات للاطفال.

طريقة عمل الدونات سهلة

على الرغم من تعدد طرق، تحضير الدونات مقليا في الزيت أو في الفرن، إلا أن حشو الدونات يختلف من شخص لآخر، فإذا اتبعت طريقة عمل الدونات فاطمة ابو حاتي، ستجدين نفسك ترغبين في حشو الدونات بالمربى أو الشوكولاتة، وإذا ما رغبت في اتباع طرق أخرى، فقد ترغبين في حشو الدونات بالسكر البودر، أو الكريمة أو أية إضافات أخرى يحبها أطفالك، ومن أشهر الحلى الذي يحبه الأطفال، ويمكنك عمله في المنزل؛ طريقة حلى كرات الشعيرية، وطريقة عمل الكليجا القصيمية، وحلى كرات القهوة بالسميد، أو طريقة عمل المن والسلوى، وكلها طرق يسهل تنفيذها في المنزل.

طريقة عمل الدونات الاصلية

كوبان من الطحين.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

½ كوب سكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

½ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنيج صودا.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

⅓ كوب من الحليب.

حبة بيض واحدة.

زين كثيف للقليّة.

نصف كوب سكر بودر للتزيين.

طريقة عمل الدونات المقلية